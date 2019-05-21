NBA／柯瑞半場砍25分 勇士65：69落後拓荒者

2019-05-21 10:21 聯合新聞網 文字直播



西區冠軍賽第四戰，柯瑞放話要四戰橫掃拓荒找。 美聯社 分享 facebook

第一節

西區冠軍賽第四戰，持續在拓荒者主場進行，首節雙方命中率都突破六成，打出快節奏的進攻戰。力拼直落四橫掃的勇士，浪花兄弟開局就聯手飆分，合計投進5彈三分彈，柯瑞與湯普森各有12分與10分，第一節打完勇士以36：35領先拓荒者。；拓荒者這方則有里拉德首節5助攻串聯攻勢，頂上先發的雷納德14分相助。

賽事文字轉播

比賽數據

【賽前報導】

連兩戰逆轉拓荒者隊，NBA衛冕軍勇士隊西區決賽前三戰全部奪勝，已取得3：0絕對領先的「聽牌」優勢，第三戰轟下36分的衛冕軍當家射手柯瑞（Stephen Curry）直言，「橫掃」晉級總冠軍賽就是球隊目標。

「我們顯然有很大機會結束系列賽，進軍總冠軍賽，握得多一點的優勢來休息，保持健康，讓身體煥然一新，並了解贏得總冠軍會有多困難。」柯瑞說。

這是勇士連五季闖西區決賽，現在只差1勝就能成為1960年代塞爾蒂克隊之後，首支連5年晉級總冠軍賽的隊伍。昨天繳出「大三元」的勇士球星格林（Draymond Green）指出，只要台灣時間21日早上9點登場的第四戰能奪勝，在31日的總冠軍賽開打前就能得到9天休息。

「我想這對我們試著橫掃系列賽是很大的動力。」格林今天受訪提到「杜蘭特（Kevin Durant）和卡珍斯（DeMarcus Cousins）也有機會康復回歸，所以對的心態對我們迎戰非常重要。」

至於陷入背水一戰的拓荒者，連兩戰慘遭逆轉固然對士氣打擊不小，史上也沒有任何球隊能在0：3落後下演出大逆轉，不過全隊仍要為尊嚴而戰，盡可能延長戰線。

前役傳出帶傷上陣的主將里拉德（Damian Lillard），賽前也表示絕不把傷勢當藉口，仍會努力打出好球。