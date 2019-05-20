NBA／6連勝告終 字母哥：從沒預期暴龍好打

2019-05-20 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



暴龍今天對安戴托昆波嚴加看守，不僅2度延長提前犯滿，全場也僅攻下12分。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

東區季後賽第二輪，公鹿隊吞下首敗後連勝4場解決塞爾蒂克隊，東區決賽前2戰又壓下暴龍隊，直到今天登場的第3戰才在二度延長激戰以112：118敗陣，季後賽6連勝告終。

「我從沒預期這個系列賽會好打。」公鹿當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）說。

暴龍今天對安戴托昆波嚴加看守，他上半場7投3中只拿6分，還出現4失誤，第三節得分更掛蛋，第四節才又攻下6分，但第二度延長賽開始才36秒就領到犯滿證書，緊要關頭只能場下當啦啦隊，看暴龍當家球星雷納德（Kawhi Leonard）二度延長賽攻下8分，率隊留下主場勝利。

安戴托昆波坦言，暴龍今天表現優於公鹿，「不管何時，只要我們追近，他們就會投進幾球，再次將領先擴大到7分或8分。總結來說，這不是我們最好的比賽，我們有很多改善空間。」

「希臘怪物」今天出賽45分鐘，16投5中拿12分，另有23籃板、7助攻、4阻攻，但也出現8失誤，全隊以兩名替補表現最亮眼，希爾（George Hill）三分球4投3中貢獻24分外帶7籃板，波格登（Malcolm Brogdon）拿下20分。

除了安戴托昆波今天犯滿，暴龍明星後衛羅瑞（Kyle Lowry）和板凳出發貢獻19分的鮑威爾（Norman Powell）今天也都領到6犯。第4戰仍由暴龍作東，周三（22日）早上8點半登場。