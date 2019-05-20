NBA／球隊開胡仍遭冷凍 林書豪點名功臣

2019-05-20 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



暴龍東區決賽第3戰勝場開張，「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin）也在個人社群平台發文慶祝，也點名贏球功臣。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

暴龍隊今天經過兩度延長血戰，在當家球星雷納德（Kawhi Leonard）奮戰52分鐘轟下36分以118：112力退公鹿隊，東區決賽第3戰勝場開張，「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin）也在個人社群平台發文慶祝，還一一點名開胡功臣。

林書豪讚說，今天有許多重要好球，隊友以「大心臟」通過考驗，「所有兄弟們一起結束了這場比賽！」另外附上一座閃閃發亮的冠軍盃。

「哈佛小子」還特別標籤多名隊友，包括出賽51分鐘貢獻25分、11籃板的席亞康（Pascal Siakam）、延長賽飆進外線的格林（Danny Green）、貢獻11分但犯滿的後衛羅瑞（Kyle Lowry）、頂替羅瑞的替補後衛范弗利特（Fred VanVleet）、板凳貢獻19分的鮑威爾（Norman Powell），以及繳出16分、12籃板、7助攻的小加索（Marc Gasol），壓軸的當然還有完全燃燒的雷納德。

不過儘管羅瑞第四節6分12秒就犯滿離場，格林和范弗利特今天又打得掙扎，格林正規賽8投都落空、第一度延長賽才得分，全場出賽34分鐘，9投1中只拿3分，范弗利特則是出賽31分鐘但11投僅1中也只得3分，林書豪仍沒獲得關愛，上場時間再度掛零。

林書豪季後賽上場時間屈指可數，東區決賽唯一獲得亮相機會是第2戰球隊大幅落後下才上場3分鐘。今天他仍整場當啦啦隊，只有模仿公鹿球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）疑似走步的動作，身影才被攝影機鎖定幾秒。