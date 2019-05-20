NBA／兒子學會假摔 格林：別看NBA

2019-05-20 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



身為聯盟最情緒化的球員之一，勇士隊球星格林（Draymond Green）最近開始改變自己，原因都是因為寶貝兒子。

格林今天受訪分享說，發現兒子在自己小籃框玩球時卻會「假摔」，讓他意識到事態嚴重，「我就和他說『你必須停止看NBA。」他提到，因為兒子的行為，讓他明白孩童有多容易被影響，「我真的希望能為一個好的榜樣，做對的事情展現給他們看。」

昨天西區決賽第3戰，格林以20分、13籃板、12助攻的「大三元」表現助隊扭轉最多18分的落後，後來居上以110：99擊敗拓荒者隊，系列賽取得3：0絕對優勢；他的全能表現除也衛冕軍在杜蘭特（Kevin Durant）缺陣下連戰皆捷，離連5季闖總冠軍賽只差1勝。

格林提到，除了兒子讓自己意識到「身教」的重要性，媽媽和未婚妻都對他情緒控管有很大幫助，她們讓他情緒有正確轉移，而非繼續和裁判或聯盟爭論。

「我明白官方並非完美，當他們漏判，我到現在仍會和他們討論，但是完全不同的表達方式。」格林表示，媽媽和未婚妻都多次告訴他，要讓自己能留在場，「我的家裏還有個小鬼很享受看我打球，我真的不希望他們看到這些，所以我試著更注意一些。」

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）當然樂見格林的改變，「他在規則下打球，有所控制，不讓任何事干擾自己，哨聲、不好的出手、失誤，他就是朝下個攻守前進。」