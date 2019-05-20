NBA／勇士西決先聽牌 柯瑞放話橫掃拓荒者

2019-05-20 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



勇士系列賽3：0聽牌，柯瑞直言「橫掃」拓荒者晉級總冠軍賽就是球隊目標。 美聯社 分享 facebook

連兩戰逆轉拓荒者隊，NBA衛冕軍勇士隊西區決賽前三戰全部奪勝，已取得3：0絕對領先的「聽牌」優勢，昨天轟下36分的衛冕軍當家射手柯瑞（Stephen Curry）直言，「橫掃」晉級總冠軍賽就是球隊目標。

「明天我們顯然有很大機會結束系列賽，進軍總冠軍賽，握得多一點的優勢來休息，保持健康，讓身體煥然一新，並了解贏得總冠軍會有多困難。」柯瑞說。

這是勇士連五季闖西區決賽，現在只差1勝就能成為1960年代塞爾蒂克隊之後，首支連5年晉級總冠軍賽的隊伍。昨天繳出「大三元」的勇士球星格林（Draymond Green）指出，只要台灣時間明天早上9點登場的第四戰能奪勝，在31日的總冠軍賽開打前就能得到9天休息。

「我想這對我們試著橫掃系列賽是很大的動力。」格林今天受訪提到，球隊有些狀況，伊古達拉（Andre Iguodala）需要時間恢復第三戰感到不適的左小腿，李文斯頓（Shaun Livingston）也有年紀了，若有多點休息時間當然有利多，「杜蘭特（Kevin Durant）和卡珍斯（DeMarcus Cousins）也有機會康復回歸，所以對的心態對我們明天迎戰非常重要。」

他也提到，西區前兩輪碰快艇隊和火箭隊時，球隊並沒有和現在同樣的氣氛，「所以我們很清楚，我們有絕佳機會。」

格林還分享說，每年季後後打完他都筋疲力竭，其中心理疲勞又比生理更多，「因為我看待比賽就像搏命，就像我整個季後賽都強調的一樣，這處境對我來說就是生死關頭。」但他也十分享受季後賽的高張力，「這就是你為何而戰，為何訓練，要在此刻展現最佳狀態，試著贏下總冠軍。」