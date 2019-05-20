NBA／二度延長壓公鹿 暴龍東決G3主場開胡

2019-05-20 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



暴龍隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）奮戰52分鐘轟下36分，有8分集中在第二度延長賽，率隊在激戰中以118：112力退公鹿隊，系列賽在主場開胡。 美聯社 分享 facebook

東區決賽第三戰一路廝殺到兩度延長，暴龍隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）奮戰52分鐘轟下36分，有8分集中在第二度延長賽，率隊在激戰中以118：112力退公鹿隊，在主場收穫系列賽首勝。

暴龍打出漂亮開節，在小加索（Marc Gasol）外線開砲、助攻穿針引線下，一度取得18：7優勢，加上鮑威爾（Norman Powell）板凳殺出貢獻10分，助隊首節打完以30：21領先；第二節公鹿雖兩度將差距縮小到4分差，暴龍靠伊巴卡（Serge Ibaka）壓哨進球，仍帶著58：51優勢進入下半場。

上半場領到3犯的小加索，第三節重回球場就飆進個人單場第3記三分球，公鹿則靠米道頓（Khris Middleton）和波格登（Malcolm Brogdon）聯手追分，三節打完暴龍領先縮小成77：75。

公鹿當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天打得掙扎，上半場7投3中只拿6分，還出現4失誤；第三節他得分掛蛋，第四節初的追平快攻機會又被小加索抄走、單場出現第7次失誤，反觀暴龍兩大球星羅瑞（Kyle Lowry）和雷納德接連飆進三分球，差距再擴大到85：77。

暴龍後衛羅瑞6分12秒領到第6犯，提前退場，公鹿把握機會追分，洛培茲（Brook Lopez）5分11秒完成「3分打」後追到86：88，希爾（George Hill）4分19秒更籃下放進追平球；前6投都落空的暴龍替補後衛范弗利特（Fred VanVleet）第7次嘗試終於破網，但希爾也回敬追平外線，不過7.4秒暴龍席亞康（Pascal Siakam）2罰都失手，讓米道頓打進追平球，96：96進入延長賽。

正規賽8投都落空的暴龍射手格林（Danny Green），第一度延長賽終於得分，他3分32秒的外線破網助隊再要到領先，但希爾再回敬追平三分球，不過公鹿接續連兩波進攻以失誤收場，暴龍則靠席亞康搶下進攻籃板後放進超前球、雷納德後仰中距離跳投涮框進球，但14.5秒希爾兩罰都把握後比數又回到103：103，雷納德絕殺中距離又失手，比賽進入二度延長。

「希臘怪物」二度延長開始36秒就犯滿離場，暴龍則在小加索第4記三分球破網下要回領先，雷納德飛身爆扣更讓球員情緒沸騰；雷納德二度延長又爆扣又抄截，單節6分助隊114：110領先。最後16.1秒席亞康2罰沒再失手，雷納達8.2秒也兩罰俱中，最終暴龍就以118：112拿下血戰勝利。

雷納德第一節就出現腿部不適狀況，不過全場仍出賽52分鐘，攻下全場最高36分、9籃板，出賽51分鐘的席亞康也有25分、11籃板，小加索16分、12籃板、7助攻；公鹿全隊6人得分達兩位數，替補的希爾和波格登各有24分和20分最佳，安戴托昆波延長賽都沒分數進帳，全場出賽45分鐘，16投5中拿12分，另有23籃板、7助攻、4阻攻和8失誤。

第三戰兩隊共有3人犯滿，第四戰仍由暴龍作東，周三（22日）早上8點半登場。