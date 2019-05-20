NBA／伊古達拉檢查無礙 西決G4出賽成疑

2019-05-20 08:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



伊古達拉左小腿沒大礙，但明天登場的第4戰還不確定能否出賽。 美聯社 分享 facebook

NBA衛冕軍勇士隊已經有兩名大將在傷兵名單，昨天和托荒者隊西區決賽第3戰交手，先發大將伊古達拉（Andre Iguodala）又提前傷退，儘管今天MRI檢查出爐，左小腿沒大礙，但明天登場的第4戰還不確定能否出賽。

伊古達拉第一節就曾退場，回到休息室，第二節雖回到場邊並留下上場紀錄，但第三節再度離場後就沒回歸。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）提到，他其實不清楚伊古達拉是什麼狀況下受傷，不過若第4戰防守大鎖無法出賽，麥克金尼（Alfonzo McKinnie）將獲得更多上場空間，「我們會讓他有更多出賽時間，但我們也有信心，他可以扮演好他的角色。」

麥克金尼昨天第3戰就有亮眼表現，正負值是全隊最佳的「+24」，加上同是替補的貝爾（Jordan Bell）和傑雷科（Jonas Jerebko）都有發揮，助衛冕軍以110：99壓下主場的拓荒者，西區決賽取得3：0的「聽牌」優勢，沒讓衛冕軍因杜蘭特（Kevin Durant）和卡珍斯（DeMarcus Cousins）養傷失去競爭力。

西區決賽連3場得分超過35分的勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）說，受傷是比賽一部份，「但我們有夥伴能頂上來，或許麥克金尼會有多點時間，傑雷科昨天也打得很好，所以若有需要，我們也能適應。」