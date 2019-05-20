親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

美下禁售令 一張圖看華為亞洲鏈叫苦

運動筆記醫護鐵人陪你到最後一刻拿麼會跑
健行筆記【台北北投】奇岩唭哩岸山稜．1654荷蘭#34圖根點之謎四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花
NBA賽事精華- 勇士 vs. 拓荒者 (5月19日)今日最佳球員- Draymond Green (5月19日)

NBA／伊古達拉檢查無礙 西決G4出賽成疑

2019-05-20 08:36聯合報 記者曾思儒╱即時報導

伊古達拉左小腿沒大礙，但明天登場的第4戰還不確定能否出賽。 美聯社
伊古達拉左小腿沒大礙，但明天登場的第4戰還不確定能否出賽。 美聯社
分享

NBA衛冕軍勇士隊已經有兩名大將在傷兵名單，昨天和托荒者隊西區決賽第3戰交手，先發大將伊古達拉（Andre Iguodala）又提前傷退，儘管今天MRI檢查出爐，左小腿沒大礙，但明天登場的第4戰還不確定能否出賽。

伊古達拉第一節就曾退場，回到休息室，第二節雖回到場邊並留下上場紀錄，但第三節再度離場後就沒回歸。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）提到，他其實不清楚伊古達拉是什麼狀況下受傷，不過若第4戰防守大鎖無法出賽，麥克金尼（Alfonzo McKinnie）將獲得更多上場空間，「我們會讓他有更多出賽時間，但我們也有信心，他可以扮演好他的角色。」

麥克金尼昨天第3戰就有亮眼表現，正負值是全隊最佳的「+24」，加上同是替補的貝爾（Jordan Bell）和傑雷科（Jonas Jerebko）都有發揮，助衛冕軍以110：99壓下主場的拓荒者，西區決賽取得3：0的「聽牌」優勢，沒讓衛冕軍因杜蘭特（Kevin Durant）和卡珍斯（DeMarcus Cousins）養傷失去競爭力。

西區決賽連3場得分超過35分的勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）說，受傷是比賽一部份，「但我們有夥伴能頂上來，或許麥克金尼會有多點時間，傑雷科昨天也打得很好，所以若有需要，我們也能適應。」

勇士柯瑞柯爾

相關新聞

NBA／雷納德絕殺未果 暴龍、公鹿進入二度延長

2019-05-20 09:50

NBA／勇士三連勝聽牌 柯爾：專注下一戰

2019-05-19 23:56

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-19 12:15

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-19 12:15

NBA／誇讚格林全能表現 柯爾：他是破壞球

2019-05-19 16:52

NBA／連22個系列賽客場勝 勇士持續刷新紀錄

2019-05-19 16:50

NBA／帶肋骨分離傷勢上陣 里拉德稱勇士防守像面牆

2019-05-19 15:59

NBA／格林全能演出 柯瑞：他有8個眼珠

2019-05-19 14:31

NBA／左小腿緊繃提前退場 伊古達拉將接受檢查

2019-05-19 13:54

NBA／連3戰至少35分 柯瑞創下多項紀錄

2019-05-19 13:51

NBA／致敬詹皇香蕉船組合 迪奧發推特虧吉諾布里

2019-05-19 12:37

NBA／奪季後賽第7次大三元 格林笑傲勇士隊史

2019-05-19 12:36

NBA／火箭首席助教未獲續約 老闆發言力挺丹東尼

2019-05-19 12:32

NBA／季後賽11戰淨勝168分 公鹿高居史上第3

2019-05-19 12:30

NBA／2年前和勇士摘冠 巴恩斯不願戴冠軍戒

2019-05-19 12:26

NBA／格林第三節大反撲 拓荒者再嚐被逆轉悲劇

2019-05-19 11:43

NBA／伊古達拉傷、湯普森犯規麻煩 勇士半場13分落後

2019-05-19 10:31

NBA／晉級機率不到1成 暴龍教頭：這不是真的

2019-05-19 10:13

NBA／杜蘭特繼續養傷 格林：不能坐以待斃

2019-05-19 07:48

男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？

2019-05-16 07:00

雷納德絕殺之後 暴龍拼東決的三道關卡

2019-05-15 12:10

勇士贏拓荒者不難 但勇士很難輕鬆打

2019-05-15 07:00

丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了

2019-05-13 07:00

體能耗盡、輪替球員難補上？ 暴龍搶七危機四伏

2019-05-12 18:03

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51

矽谷金球對決常春藤魔球 勇士、火箭新世代比拚

2019-05-09 07:00

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00

罰球吹判影響戰局？ G3看綠衫軍困境與聯盟趨勢

2019-05-06 11:33

席亞康爆紅之路 喀麥隆內戰見真章

2019-05-02 07:00

火箭山窮水盡想翻身 莫忘手中還有一張好牌

2019-05-02 07:00

火箭vs.勇士 三大決勝點拚勝負

2019-04-29 07:00

全勝勁旅正面交鋒 王者之鹿將是真正綠色盟主

2019-04-26 07:00

慘遭拓荒者修理 衛少是最被高估的巨星

2019-04-23 07:00
看更多

熱門文章

NBA／格林第三節大反撲 拓荒者再嚐被逆轉悲劇

2019-05-19 11:43

NBA／2年前和勇士摘冠 巴恩斯不願戴冠軍戒

2019-05-19 12:26

NBA／連3戰至少35分 柯瑞創下多項紀錄

2019-05-19 13:51

NBA／格林全能演出 柯瑞：他有8個眼珠

2019-05-19 14:31

NBA／帶肋骨分離傷勢上陣 里拉德稱勇士防守像面牆

2019-05-19 15:59

NBA／雷納德絕殺未果 暴龍、公鹿進入二度延長

2019-05-20 09:50

NBA／誇讚格林全能表現 柯爾：他是破壞球

2019-05-19 16:52

日職／王柏融3支1連5場安打 火腿因雨裁定落敗

2019-05-19 15:40

NBA／晉級機率不到1成 暴龍教頭：這不是真的

2019-05-19 10:13

NBA／致敬詹皇香蕉船組合 迪奧發推特虧吉諾布里

2019-05-19 12:37

NBA／連22個系列賽客場勝 勇士持續刷新紀錄

2019-05-19 16:50

NBA／左小腿緊繃提前退場 伊古達拉將接受檢查

2019-05-19 13:54

NBA／奪季後賽第7次大三元 格林笑傲勇士隊史

2019-05-19 12:36

NBA／伊古達拉傷、湯普森犯規麻煩 勇士半場13分落後

2019-05-19 10:31

NBA／火箭首席助教未獲續約 老闆發言力挺丹東尼

2019-05-19 12:32

蘇迪曼盃／戴資穎驚險逆轉勝 中華隊取得點數2：0

2019-05-19 20:14

日職／王柏融打擊率升2成83 打席不夠無法上榜

2019-05-19 16:50

中職／先發土投全面崩盤 兄弟洋砲還能撐多久？

2019-05-20 07:00

MLB／大谷2分彈主場首轟 楚奧特250轟同慶

2019-05-19 13:03

NBA／季後賽11戰淨勝168分 公鹿高居史上第3

2019-05-19 12:30

日職／宋家豪第12場中繼 陳冠宇防禦率破功

2019-05-19 17:08

蘇迪曼盃／周天成直落二勝出 我前3點全拿克香港

2019-05-19 21:12

日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

2019-05-20 07:00

MLB／靠總管精打細算 小市場光芒也立功

2019-05-19 14:37

日職／生涯首次震撼教育 張奕挨轟失兩分

2019-05-19 17:37

MLB／穆西納回母校史丹佛開球 教練透露曾是二刀流

2019-05-19 10:41

MLB／太空人首局打爆紅襪 6月前兩度10連勝史上第3支

2019-05-19 11:27

NBA／勇士三連勝聽牌 柯爾：專注下一戰

2019-05-19 23:56

田徑／楊俊瀚200M奪銀 中華隊大阪大獎賽收2銀1銅

2019-05-19 14:53

羅馬網賽／納達爾賞球王「貝果」 終結冠軍荒

2019-05-20 08:05

NBA／伊古達拉檢查無礙 西決G4出賽成疑

2019-05-20 08:36

MLB／3天內2度不跑壘成雙殺打 卡諾惹怒球迷

2019-05-20 09:10

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-19 12:15

蘇迪曼盃／小戴領軍 中華克香港

2019-05-20 00:02

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-19 12:15

MLB／柳賢振連續31局未失分 本季亞洲最強投手

2019-05-20 07:33

中職／首支再見轟等了16年 高國慶：球來找棒子

2019-05-19 21:50

中職／高國慶生涯首支再見轟 獅隊屠猿4連勝

2019-05-19 21:25

中職／台中金控大戰取消 兄弟挑戰20勝再等等

2019-05-19 14:14

MLB／葉力奇19轟+日浦生涯首轟 釀酒人退勇士

2019-05-20 08:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top