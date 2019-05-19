NBA／誇讚格林全能表現 柯爾：他是破壞球

2019-05-19 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



格林(左)表現全能。 美聯社 分享 facebook 勇士隊在西區冠軍賽第三戰，靠著格林（Draymond Green）「大三元」和當家射手柯瑞（Stephen Curry）36分領軍下，克服上半場曾落後達18分的劣勢，以110：99逆轉主場的拓荒者隊取得3：0的「聽牌」優勢，賽後主帥柯爾（Steve Kerr）對於格林表現，直誇他就像個「破壞球（wrecking ball）」一樣。

「這是我見過格林的最棒比賽之一，我已經不知道怎麼來形容格林的表現了。」柯爾說，「他就像是個破壞球一樣，摧毀了一切的障礙。」

格林此役繳出20分、13籃板、12助攻、4抄截、1阻攻的全能表現，這也是格林今年季後賽第3次「大三元」，且是季後賽生涯的第7次，而在他攻守兩端都替球隊做出貢獻下，勇士下半場成功上演逆轉秀，取得系列賽3勝0負的絕對優勢。

而格林對於球隊再度在下半場完成逆轉秀，自己也成為球隊致勝關鍵之一，對此他表示，自己並沒有帶領球隊前進的想法，有著只是想要在下半場做出改變。

「我們當時的心態就是，讓我們在下半場完成一些事。」格林說，「在這種情況下，擺在你眼前的只有兩個選擇，一是做你應該做的是、帶動身邊每個隊友，要不然就是選擇放棄。」

格林認為，勇士眾將一直有著共同的目標，隊友們也告訴他會跟隨著格林在場上表現所傳達出的訊息，「所以我就是努力在場上為我的隊友傳遞積極的訊息，因為我們知道，就算我們半場落後20分，依舊能贏下比賽，中場休息時我們告訴彼此，13分差對我們不是太大問題，只要保持專注就行。」