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NBA／格林全能演出 柯瑞：他有8個眼珠

2019-05-19 14:31聯合報 記者曾思儒╱即時報導

格林(右)與柯瑞擁抱。 歐新社
格林(右)與柯瑞擁抱。 歐新社
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少了連2年奪下總冠軍賽MVP的球星杜蘭特（Kevin Durant），NBA衛冕軍勇士隊今天在格林（Draymond Green）「大三元」和當家射手柯瑞（Stephen Curry）36分領軍下，克服最多18分落後劣勢，以110：99逆轉主場的拓荒者隊，取得西區決賽系列賽3：0的「聽牌」優勢，格林表現更獲得教練、隊友一致稱讚。

「他就像有8個眼珠。」柯瑞開玩笑形容格林今天20分、13籃板、12助攻和4抄截的全能演出，「他洞悉一切，知道對的時間要說些什麼，他觀察了所有事，有很高的籃球智商，這就是他的經驗，事實上他是那麼全面，他可以做很多事情，知道如何幫助球隊獲勝。」

勇士上半場被拓荒者壓著打，除了「浪花兄弟」柯瑞和湯普森（Klay Thompson）聯手發揮咬住比數，格林表現至關重要，第二節投進壓哨球的他半場貢獻14分、5籃板、5助攻，第三節雖只再拿3分，但又抓下6籃板、送出6助攻，還沒進入第四節已完成本季季後賽第3度、生涯季後賽第7次「大三元」，率隊完成逆轉勝。

今天贊助19分的湯普森也讚，格林攻守兩端都有亮眼表現，「大三元」外還有4抄截，正負分值達正15，數據可以用「荒謬」來形容，「不過這不是什麼新鮮事，我這7年來一直看到這樣做，」湯普森說，「他帶動我們前進，尤其大家步伐一致時，我以格林為榮，而且他是如此無私。」

格林柯瑞湯普森

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