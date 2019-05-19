NBA／2年前和勇士摘冠 巴恩斯不願戴冠軍戒

2019-05-19 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



巴恩斯(22號)曾效命勇士。 美聯社 分享 facebook 退役NBA球員巴恩斯（Matt Barnes）在2017年和勇士隊一起獲得NBA總冠軍，14年的球員生涯總算獲得一枚冠軍戒，但他卻自爆，從不認為自己是總冠軍成員。

他之前上節目時，出場介紹的主持人說：「我們歡迎NBA總冠軍，巴恩斯，當大家這樣介紹你的感覺仍不錯吧？」

巴恩斯的回答卻是否認，「誠實的說，我真的不算那個冠軍，當然就我的職業生涯和所有一切，我是拿到了，但我進入季後賽前受到了傷害，我從未獲得任何東西。」

2017年2月底，巴恩斯遭國王隊揮棄，不到兩周，勇士球星杜蘭特（knee injury）膝蓋受傷，巴恩斯也和勇士簽下合約，3個月後就一起摘下總冠軍獎盃。

巴恩斯解釋說，不覺得自己是總冠軍成員，主要是上場時間太少，「我沒在場上和大家在一起，出汗和奮戰，冠軍戒是給了我，我很感謝有這機會拿到冠軍戒，但我從不自稱是冠軍，或是戴上冠軍戒。」

他又再強調一次，冠軍戒很美好，但在他心中，自己只是被給予，而非自己掙得這份榮耀。

他在當時首輪季後賽第二輪開始有出賽紀錄，但碰爵士隊的3戰表現不佳，3場合計出賽19分鐘只拿2分，接續兩輪的單場最高得分也只有3分，總計12場季後賽合計僅出賽61分鐘，場均上場時間是5.1分鐘、0.8分；不過他例行賽平均可為勇士貢獻5.7分、4.6籃板和2.3助攻。