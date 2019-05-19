NBA／格林第三節大反撲 拓荒者再嚐被逆轉悲劇

2019-05-19 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



格林(左)演出大三元是逆轉關鍵。 擷圖自勇士隊官方推特 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

第二戰浪費半場15分領先遭逆轉，拓荒者隊今天在西區決賽第三戰半場又領先衛冕軍勇士隊13分，但勇士在格林（Draymond Green）「大三元」、柯瑞（Stephen Curry）轟36分領軍下再次扭轉戰局，110：99拿下第三勝，取得系列賽「聽牌」優勢，最快21日進行的第4戰就能拿到總冠軍賽門票。

勇士當家球星杜蘭特（Kevin Durant）客場兩戰確定都缺陣，今天球隊還「變陣」，由瓊斯（Damian Jones）頂上伯加特（Andrew Bogut）先發中鋒位置，但瓊斯開賽不到4分鐘就吞下兩犯，「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）首節也是兩犯在身，先發大將伊古達拉（Andre Iguodala）更一度回到休息室，第二節才回到球場。

首節取得29：27領先的拓荒者，第二節在掌握籃板下拉開領先分數，中鋒康特（Enes Kanter）和雷納德（Meyers Leonard）裡外聯手率隊最多領先達18分，勇士雖靠格林投進壓哨球，半場仍以53：66落後。

勇士複製第二戰劇本，第三節吹起反攻號角，當家射手柯瑞9分07秒飆進三分球還製造犯規，「4分打」雖因罰球失手沒完成，勇士仍將差距縮小到59：68，湯普森、格林再聯手追分，1分54秒魯尼（Kevon Looney）進球助衛冕軍77：76反超，柯瑞再飆進單場第5記三分球，助隊打出單節29：13猛攻，反帶著82：79領先進入決勝節。

柯瑞全場36分。 擷圖自勇士隊官方推特 分享 facebook

第四節勇士替補球員挺身而出，庫克（Quinn Cook）連進兩球，傑雷科（Jonas Jerebko）也投進中距離，麥克金尼（Alfonzo McKinnie）5分34秒飆進外線後，勇士領先已達95：85，最終就以110：99逆轉帶走勝利。

格林半場打完已有14分、5籃板、5助攻，第三節雖只再拿3分，但又抓下6籃板、送出6助攻，完成本季季後賽第三度、生涯季後賽第七次「大三元」，他的全場數據則是20分、13籃板、12助攻。柯瑞三節轟下25分，第四節追加11分，季後賽連4場得分超過30分，湯普森也贊助19分，第四節末還演出精彩阻攻。

拓荒者「雙槍」里拉德（Damian Lillard）和麥凱倫（CJ McCollum）手感不佳，合計38投錯失26球，里拉得18投5中拿19分、麥凱倫20投7中得23分，上半場就拿13分的雷納德下半場也只再拿下3分。

主場失守的拓荒者，台灣時間21日早上9點舉行的第四戰繼續做東，要避免被直落四「橫掃」。