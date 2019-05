NBA／格林第三節大反撲 拓荒者再嚐被逆轉悲劇

格林(左)演出大三元是逆轉關鍵。 擷圖自勇士隊官方推特 分享 facebook

第二戰浪費半場15分領先遭逆轉,拓荒者隊今天在西區決賽第三戰半場又領先衛冕軍勇士隊13分,但勇士在格林(Draymond Green)「大三元」、柯瑞(Stephen Curry)轟36分領軍下再次扭轉戰局,110:99拿下第三勝,取得系列賽「聽牌」優勢,最快21日進行的第4戰就能拿到總冠軍賽門票。

勇士當家球星杜蘭特(Kevin Durant)客場兩戰確定都缺陣,今天球隊還「變陣」,由瓊斯(Damian Jones)頂上伯加特(Andrew Bogut)先發中鋒位置,但瓊斯開賽不到4分鐘就吞下兩犯,「浪花兄弟」湯普森(Klay Thompson)首節也是兩犯在身,先發大將伊古達拉(Andre Iguodala)更一度回到休息室,第二節才回到球場。

首節取得29:27領先的拓荒者,第二節在掌握籃板下拉開領先分數,中鋒康特(Enes Kanter)和雷納德(Meyers Leonard)裡外聯手率隊最多領先達18分,勇士雖靠格林投進壓哨球,半場仍以53:66落後。

勇士複製第二戰劇本,第三節吹起反攻號角,當家射手柯瑞9分07秒飆進三分球還製造犯規,「4分打」雖因罰球失手沒完成,勇士仍將差距縮小到59:68,湯普森、格林再聯手追分,1分54秒魯尼(Kevon Looney)進球助衛冕軍77:76反超,柯瑞再飆進單場第5記三分球,助隊打出單節29:13猛攻,反帶著82:79領先進入決勝節。

柯瑞全場36分。 擷圖自勇士隊官方推特 分享 facebook

第四節勇士替補球員挺身而出,庫克(Quinn Cook)連進兩球,傑雷科(Jonas Jerebko)也投進中距離,麥克金尼(Alfonzo McKinnie)5分34秒飆進外線後,勇士領先已達95:85,最終就以110:99逆轉帶走勝利。

格林半場打完已有14分、5籃板、5助攻,第三節雖只再拿3分,但又抓下6籃板、送出6助攻,完成本季季後賽第三度、生涯季後賽第七次「大三元」,他的全場數據則是20分、13籃板、12助攻。柯瑞三節轟下25分,第四節追加11分,季後賽連4場得分超過30分,湯普森也贊助19分,第四節末還演出精彩阻攻。

拓荒者「雙槍」里拉德(Damian Lillard)和麥凱倫(CJ McCollum)手感不佳,合計38投錯失26球,里拉得18投5中拿19分、麥凱倫20投7中得23分,上半場就拿13分的雷納德下半場也只再拿下3分。

主場失守的拓荒者,台灣時間21日早上9點舉行的第四戰繼續做東,要避免被直落四「橫掃」。

