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NBA／伊古達拉傷、湯普森犯規麻煩 勇士半場13分落後

2019-05-19 10:31聯合報 記者曾思儒╱即時報導

柯瑞搶球。 路透
柯瑞搶球。 路透
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雖帶著2：0優勢進入西區決賽第3戰，衛冕軍勇士隊今天上半場狀況卻不少，先發大將伊古達拉（Andre Iguodala）開賽不到8分鐘就退場，一度回到休息室；「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）則是第一節就領到2犯，球隊半場打完以53：66落後拓荒者

尋求3連霸的勇士季後賽遇傷兵問題，除禁區大將卡珍斯（DeMarcus Cousins）無法出賽，2度總冠軍賽MVP杜蘭特（Kevin Durant）前一輪第5戰又傷了小腿，西區決賽前4戰都無法出賽，今天先發的伊古達拉第一節4分45秒又默默退場，被鏡頭捕捉到回到休息室的畫面。

伊古達拉第二節就已回到場邊，6分08秒再替補上陣，3分14秒時灌進單場第一個進球，也是上半場唯一得分。

勇士今天變換先發陣容，由瓊斯（Damian Jones）頂上伯加特（Andrew Bogut），但瓊斯開賽不到4分鐘就吞下兩犯；首節表現活躍的湯普森也陷犯規麻煩，第一節3分19秒就被換下場。

回到主場的拓荒者，首節一度取得15：5領先，首節打完差距雖縮小到29：27，但第二節打出18：7強攻，單節37：26攻勢也壓下衛冕軍，半場打完取得66：53領先。

勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）上半場三分球8投3中攻下15分，投進第二節壓哨球的格林（Draymond Green）14分、5籃板、5助攻，湯普森10分；拓荒者「雙槍」里拉得（Damian Lillard）上半場6投2中拿10分、麥凱倫（CJ McCollum）12分，雷納德（Meyers Leonard）13分。

勇士湯普森拓荒者

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