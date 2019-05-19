NBA／晉級機率不到1成 暴龍教頭：這不是真的

2019-05-19 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



暴龍(黑衣)仍要力保晉級希望。 歐新社 分享 facebook 東區決賽首戰沒把握機會，暴龍隊昨天又以103：125慘輸公鹿隊，系列賽陷入0：2落後，但教頭諾斯（Nick Nurse）拒絕相信歷史數字，相信球隊仍會闖進隊史第一度的總冠軍賽。

就過往數據來看，七戰四勝的系列賽中，前兩戰先獲勝的球隊有高達百分之94的機率晉級，意謂暴龍想翻盤的機率連1成都不到。

受訪時聽到這數字，諾斯直喊：「這不是真的，不可能，去檢查這數字。」直覺反應引起一陣笑聲。

「我不知道，我要怎麼從中得到安慰？我有發現，雷霆曾經前兩場輸球，然後從連輸兩場到四連勝，擊敗了優秀、優秀、優秀、優秀的馬刺隊。」諾斯以過往例子自我勉勵，希望球隊明天登場的第三戰重振旗鼓，從主場開始扭轉系列賽。

不過歷史數字還是站在公鹿這方，當一支球隊在分區決賽先取得2：0領先，最終勝率超過9成，56次中只有5次是落後球隊逆轉勝；就季後賽來說，2：0領先的球隊晉級機率則是9成35。

諾斯提到的雷霆逆轉勝出現在2012年，連輸兩戰後四連勝擊敗馬刺、挺進總冠軍賽，但最終1：4不敵熱火隊。

至於連輸兩戰的暴龍是否會做先發變動，尤其小加索（Marc Gasol）第2戰上場19分鐘，但9投僅1中。諾斯表示的確有思考變陣，除了可能把伊巴卡（Serge Ibaka）拉上先發，連三場找不到準星的射手格林（Danny Green）也可能被鮑威爾（Norman Powell）取代先發位置。