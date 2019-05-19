NBA／杜蘭特繼續養傷 格林：不能坐以待斃

2019-05-19 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



前一輪成為傷兵的勇士隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant），右小腿傷勢比預期嚴重，今天登場的西區決賽第3戰和接續第4戰確定繼續缺陣，教頭柯爾（Steve Kerr）雖有信心大將能回歸，但復出時程表難確定，不過所有球員為季後賽積極備戰，不因第一得分點缺席慌了手腳。

「我認為身為球員，我們不能只是坐著，看著肩膀然後說『嘿，杜蘭特何時會回來？』，不管有哪些成員，我們還是要上場，我們要好好打，讓他有機會回歸，我認為這樣我們肩上重擔也能真的卸下。」

格林提到，有杜蘭特的勇士是更好的團隊，「但現在，我們是非常有自信的團隊，每個人都上緊發條，獲得很好的上場時間，所以我的意思是，很希望他盡快歸隊，但身為一個每晚奮戰的鬥士，我們不能坐以待斃，想著杜蘭特或卡珍斯（DeMarcus Cousins）回歸，我們必須假設，今年他們回不來了。」

他強調說，當然希望兩名大將來得及季後賽歸隊，但也必須做最壞打算，「就算他們不在，我們仍會奮戰。」

「浪花兄弟」成員之一的湯普森（Klay Thompson）也提到，大家都思念杜蘭特，不過兩屆總冠軍MVP成為傷兵沒有改變大家前進的腳步，「就是上場，照我的風格打球，也希望他復健順利，這很不幸，但也是比賽一部分，我們還是迫切需要他，這也不是什麼秘密。」

杜蘭特是在前一輪第5戰成為傷兵，他目前缺席的3場季後賽，勇士在「浪花兄弟」領軍下的勝率是百分百。