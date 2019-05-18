NBA／暴龍慘敗公鹿 小加索：我打爛透了

2019-05-18 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



東區冠軍賽首戰吞敗，暴龍隊沒學到教訓，18日二度踢館不成又被公鹿隊壓著打，終場103：125，22分差吞下二連敗。全場僅攻下兩分的中鋒小加索（Marc Gasol）相當自責，認為輸球自己要負很大的責任。

小加索前役上場40分鐘，僅拿下6分外帶12籃板，此役出賽19分鐘更僅進帳2分、5籃板、1助攻、1阻攻，開賽前三投盡墨，包括首節禁區單打被公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）從後頭扒鍋，隨後上籃又被洛培茲（Brook Lopez）毀掉，遭公鹿隊開賽打出9：0攻勢。

「我打得爛透了，也讓比賽定調。」小加索坦言開賽球屢次不進重挫士氣，「我們前段就沒辦法掌握比賽，我得為此負責。」

實際上，小加索轉戰暴龍後表現遠不如灰熊隊期間，例行賽效力灰熊場均15.7分、8.6籃板、4.7助攻，轉戰暴龍隊26場場均僅9.1分是生涯新低，6.6籃板、3.9助攻，東冠前兩戰命中率更是慘不忍睹，20投僅中3，也讓主帥諾斯（Nick Nurse）此役下半場選擇讓伊巴卡（ Serge Ibaka）取代小加索。

諾斯表示，「我為他感到難過。他是非常棒的球員，也是位得分好手，出手時機也不錯，可惜沒能買單。」

暴龍隊接下來將回主場力拚開胡，球星雷納德（Kawhi Leonard）保持信心，「如果我們想成為冠軍球隊，就得適應變化。這是個挑戰，G3我們會試著拿下勝利。」