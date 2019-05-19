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NBA文字直播／西決G3拓荒者主場無退路 力阻勇士聽牌

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NBA／西決G3拓荒者主場無退路 力阻勇士聽牌

2019-05-19 08:50聯合新聞網 文字直播

拓荒者里拉德(左)力圖阻止勇士柯瑞聽牌。 美聯社
拓荒者里拉德(左)力圖阻止勇士柯瑞聽牌。 美聯社
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【賽前報導】

西區決賽於今天進行第三場交鋒，拓荒者在勇士主場吞下二敗之後，顯然沒有太多退路，如果再勇士取勝，就NBA季後賽歷史，沒有一支球隊能在3連敗之後扳回，因此拓荒者要全力鞏固主場勝利才行。

勇士隊杜蘭特由於傷勢比預嚴重因此繼續缺席第三戰，不過，從杜蘭特受傷缺陣開始，勇士未輸過比賽，柯瑞與湯普森兩人聯手發揮下，依舊使得拓荒者稱臣。

至於拓荒者上役歷經一度領先17分，卻在第四節倒頭栽，經驗是明顯不足，「雙槍」里拉德與麥凱倫今天一戰如何帶動全隊士氣，在主場扳回勝利，將是最大任務。

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