NBA／東決G2公鹿板凳突刺 半場64:39大傷暴龍

暴龍守不住公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(中)。 美聯社 分享 facebook

兩軍今天第二場比賽先發陣容均未做出更動,延續首戰陣容,比賽一開始,公鹿先拉出9:0攻勢,暴龍處於落後追趕,但差距一路被拉大,完全無力招架,結束首節暴龍14分落後給公鹿。暴龍全隊先發五人均得分,但雷納德與席亞康4分最高,公鹿「字母哥」安戴托昆波8分,另一名先發米諾蒂奇9分。

暴龍無力反擊,第二節差距一度被拉大至20分以上,關鍵在於板凳球員伊利亞索瓦半場就有15分進帳,反觀暴龍隊不讓板凳球員有太多發揮機會,兩隊板凳上半場公鹿31分、暴龍11分,反應是兩隊最大差距所在,暴龍上半場仍以雷納德11分最高。

