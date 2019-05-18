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NBA／東決G2公鹿板凳突刺 半場64:39大傷暴龍

2019-05-18 09:33聯合新聞網 文字直播

暴龍守不住公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(中)。 美聯社
暴龍守不住公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(中)。 美聯社
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【賽事報導】

第一節 暴龍 21:35 拓荒者

兩軍今天第二場比賽先發陣容均未做出更動，延續首戰陣容，比賽一開始，公鹿先拉出9:0攻勢，暴龍處於落後追趕，但差距一路被拉大，完全無力招架，結束首節暴龍14分落後給公鹿。暴龍全隊先發五人均得分，但雷納德與席亞康4分最高，公鹿「字母哥」安戴托昆波8分，另一名先發米諾蒂奇9分。

第二節 暴龍 21:35 拓荒者

暴龍無力反擊，第二節差距一度被拉大至20分以上，關鍵在於板凳球員伊利亞索瓦半場就有15分進帳，反觀暴龍隊不讓板凳球員有太多發揮機會，兩隊板凳上半場公鹿31分、暴龍11分，反應是兩隊最大差距所在，暴龍上半場仍以雷納德11分最高。

賽事文字轉播

比賽數據

【賽前報導】

東區決賽首勝，暴龍在前三節領先優勢下，最終第四節崩盤，以100:108葬送到手的勝利，然而關鍵就在於公鹿全場抓下60個籃板，比暴龍多出14個，鞏固禁區的表現，包括「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、中鋒洛培茲(Brook Lopez)、小前鋒米道頓(Khris Middleton)三人均可抓下兩位數籃板，為他們首戰最後反攻致勝打下基礎。

公鹿雖表明首戰並未表現出最好狀態，但強大禁區戰力，對暴龍而言仍是一大威脅，因此要再度尋求突破，並且能持續至最後一秒，考驗禁區小加索(Marc Gasol)，首役差強人意，雖有12個籃板但只得6分，明顯不如洛培茲29分、11籃板表現，因此小加索仍必須扛起責任才行。

上役暴龍雷納德(Kawhi Leonard)、羅瑞(Kyle Lowry)都有30分以上攻勢，第二戰仍期待兩人繼續發威，能夠扳平戰局。

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