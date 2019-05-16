NBA／康特被土國通緝 美議員先向加國總理求助

2019-05-16 18:02 聯合新聞網 綜合報導



拓荒者簽下康特(左)，補強了禁區戰力。 美聯社 分享 facebook

拓荒者土耳其中鋒康特（Enes Kanter）被祖國視為異端早已不是新聞，近期土耳其政府更向康特發出通緝令，這代表只要康特踏出美國，他將很有可能被國際刑警組織盯上，為此奧勒岡州參議員魏登（Ron Wyden）特別寫信給加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），請他確保康特的安全。

拓荒者目前闖進西決，若成功闖進總冠軍賽，也將有機會面對位處加拿大的暴龍。因深怕奧勒岡本地球隊的球員康特，在出國作客的期間陷入麻煩，參議員魏登寫信請求魯道，於信內表示：「如果拓荒者在總決賽對到暴龍，我希望您的政府確保康特能夠安全進出加拿大。我也希望貴政府能儘速公開表示，康特不會受到紅色通緝令的干擾，並且他與其家人將不會被要脅返回土耳其。」

當事人康特認為杜魯道是名「優秀的領導人」，並相信如果球隊成功晉級，他會獲得幫助。雖然兩方政府為其人身安全努力，康特仍坦言他十分擔憂。

他傳訊息向記者說：「即使參議員跟杜魯道為我竭盡全力，獨裁的艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）還是會蘭用權力操縱國際刑警組織，下達紅色通緝令。」，並無奈補充：「我是土耳其的守法公民，我沒犯過法，甚至沒繳過停車罰單，但他們卻撤銷了我的護照，我只是對艾爾多安的獨裁實話實說。我相信他會濫用權力。」

康特身處的危機可能還要持續一陣子，因為若他要成為美國公民，最快也要等到2021年。