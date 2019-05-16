NBA／佛蓋爾如何與詹姆斯合作 費雪：贏球

2019-05-16 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



佛蓋爾。 美聯社 分享 facebook 前奧蘭多魔術隊總教練佛蓋爾（Frank Vogel）在洛杉磯湖人隊主帥之爭中出線，讓不少專家跌破眼鏡，不過曾代表湖人拿下過5座總冠軍的現任洛杉磯火花隊主帥費雪（Derek Fisher）就認為，佛蓋爾想好好帶領紫金大軍，首要任務就是必須與詹姆斯（LeBron James）有良好的合作關係，而這個關係必須建立在湖人能贏球上。

湖人兩天前正式宣布聘任佛蓋爾擔任球隊新主帥，雙方間據傳已簽下一張3年合約，不過對於湖人並未選擇過去曾與詹姆斯攜手合作拿下冠軍的泰隆魯（Tyronn Lue），不少人都對於佛蓋爾能否找尋到執教湖人，甚至該說是執教詹姆斯的方式抱持質疑態度。

不過費雪在今天受訪時表示，佛蓋爾確實是一位相當聰明且對於比賽相當認真的教練，這對於年輕的湖人來說肯定會受益良多，且過去他與球員間也都保持不錯的關係，「他的個性非常的好，我祝福他也永遠支持湖人，希望他們的狀況能夠好轉。」

但過去同樣在尼克隊有過與聯盟頂尖球星安東尼（Carmelo Anthony）合作經驗的費雪也清楚，佛蓋爾想要順利的執掌湖人兵符，首先就必須贏得詹姆斯的信任，「這肯定是最重要的，一名優秀的教練都會知道這一點，而佛蓋爾的個性確實很適合與詹姆斯建立良好關係，不過詹姆斯心中所想的只有贏球，因此，只要佛蓋爾能夠幫助球隊取勝，他們就能找到合作辦法。」