NBA／洛培茲成獵龍功臣 字母哥、布萊德索喊讚

2019-05-16 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



洛培茲。 歐新社 分享 facebook

公鹿隊今天在東區冠軍賽首場比賽，靠著中鋒洛培茲（Brook Lopez）全場投進4顆三分球進帳29分、11籃板、4阻攻的表現，以108：100拔得頭籌，對於洛培茲的瘋狂演出，包括公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與布萊德索（Eric Bledsoe）都表示早就習以為常。

過去身為肩負籃網隊中興責任的禁區悍將，洛培茲近幾年不僅增加三分球投射比例，還意外練出心得，尤其在本季加盟公鹿後，平均每場比賽三分球出手6.3次，比不少後衛和前鋒都還要來得多，且命中率還有水準之上的3成65。

在今天與暴龍隊的東區冠軍賽首戰，洛培茲單場三分球出手11次命中4球，不僅提供公鹿凶猛的進攻火力支援，還將暴龍小加索（Marc Gasol）拉出禁區外，為隊友製造更多的切入空間，成為公鹿贏球的最大功臣。

對於洛培茲的精彩表現，今天繳出24分、14籃板、6助攻、3阻攻的安戴托昆波則是強調，他們早就習以為常，「因為這就是我們最熟悉的那個洛培茲，我們一直都希望他像這樣保持侵略性，尤其是在這個系列賽中，小加索肯定會活躍起來幫助球隊，但洛培茲可以讓他遠離禁區，並像今晚這樣不斷的轟炸籃框。」

而布萊德索則表示，洛培茲不僅在進攻端幫助球隊，防守端的貢獻更是容易被大家忽略的，「我認為大家都沒有注意到他的防守，在與塞爾蒂克隊的系列賽中，我們的進攻不如預期，靠的就是他帶領我們在防守端取得勝利，今晚他又再度挺身而出。」