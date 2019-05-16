NBA／曾不希望勇士選柯瑞 老媽：金州太遠了

2019-05-16 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



柯瑞母親(著拓荒者球衣)。 路透 分享 facebook

西區冠軍賽正如火如荼進行中，場上「柯瑞兄弟」同場對決受到眾人矚目外，柯瑞父母的一舉一動同樣成為焦點，近日母親桑雅（Sonya）近日受訪時透露，其實自己當初不希望勇士隊選走柯瑞（Stephen Curry），原因是因為金州太遠了。

柯瑞父親戴爾（Dell Curry）與妻子桑雅近日一同受訪，談到自己當初不希望勇士隊選擇柯瑞的原因。

「選秀日那天，我記得尼爾森（Don Nelson，時任勇士總教練）打電話給我，他問我：『我們準備選你兒子了，你怎麼看？』。我告訴他別選，既然你問了我，那我就實話實說，別選我兒子。」戴爾回憶當時情況說。

戴爾繼續說：「我們的對話進行到最後，他（尼爾森）對我說，只要有機會，球隊還是會選擇柯瑞，因此我只能對他說：『好吧，教練，決定權在你。』」

他也解釋為何不希望兒子去勇士的原因，戴爾說：「我們認為柯瑞的打球風格適合一支更好的球隊、更好的環境，我希望他可以去一支進攻節奏更快的球隊。」

而桑雅則表示，戴爾的回答是身為職業運動員的答案，對一名母親而言，她只覺得金州太遠了，「我覺得金州實在太遠了，我不知道我的孩子要去哪裡，當時我甚至不知道金州在哪裡。」