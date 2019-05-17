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NBA／西決G2勇士趁勝追擊 拓荒者力求扳平

2019-05-17 08:45聯合新聞網 文字直播

勇士(中)今天主場要爭取連勝，拓荒者則是力求扳平。 路透
勇士(中)今天主場要爭取連勝，拓荒者則是力求扳平。 路透
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【賽前報導】

西區決賽勇士對決拓荒者系列賽，今天進行第二場交鋒，勇士杜蘭特(Kevin Durant)再度缺陣，然而經歷首場勇士以116:94獲勝後，勇士即使少了杜蘭特，在主場優勢下仍具有強大的戰力，而拓荒者若不能贏得這場勝利，把戰局扳平的話，屆時杜蘭特恢復上場，即使回到主場都未必有利。

勇士柯瑞(Srephen Curry)與湯普森(Klay Thompson)「浪花兄弟」首場合力打造62分助球隊獲勝，特別柯瑞一人就投進9個三分球攻下36分，證明他在杜蘭特缺陣，依舊能扛起球隊大任，確實，拓荒者也承認難以守住柯瑞，因此最好的方式，還是需要「雙槍」里拉德(Damian Lillard)、麥凱倫(CJ McCollum)能有更高水準演出，而兩人上一場合得36分，是柯瑞一人的得分而已，所以「雙槍」要更努力才能拓荒者找到生機。

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