NBA／情定大蘋果 威廉森恐退出選秀重返杜克

2019-05-16 15:16 聯合新聞網 綜合報導



可能無法為尼克打球，傳出狀元大熱門威廉森可能會退出選秀。 美聯社 分享 facebook

NBA昨日舉行樂透選秀抽籤，鵜鶘以6%機率幸運抽中狀元籤，球隊上下欣喜若狂，不過一心想為尼克打球的準狀元郎威廉森（Zion Williamson）卻不怎麼高興。如今開始有風聲透露，不願效力鵜鶘的他，可能以退出選秀重返杜克作為威脅。

根據報導，威廉森一心想為尼克這支大城市球隊效力，因此在宣布鵜鶘拿下今年狀元籤後，威廉森收起原本的笑容，且很快就離開會場。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，威廉森確實可以用重返大學作為談判手段。威廉森至今仍未聘請經紀人，或者是簽下任何球鞋合約，只要於6月10日前退出選秀，他仍能保有大學學籍。不過溫德霍斯特也提到：「現在的問題是威廉森是不是這種人。認識他的人都說他並不會做這種事。」

值得注意的是，歷史上也曾有過知名待選新人威脅球隊的案例，當中最為人知的正是湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）。1996年，布萊恩執意想要加入湖人，不過當時手持第8順位選秀籤的籃網也一心想要選他。為此布萊恩以返回義大利打球威脅籃網，最終迫使籃網打消了選他的念頭。

至於鵜鶘方面，消息指出他們在努力讓當家球星戴維斯（Anthony Davis）續留，同時又要面對威廉森棄選的可能性，短期內三方關係將會持續拉鋸。