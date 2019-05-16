NBA／享受退役生活 諾維茨基解禁每天吃冰淇淋

2019-05-16 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



諾維茨基享受退休生活。 美聯社 分享 facebook

今年球季結束後，40歲的前獨行俠看板球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）宣布退役，告別21年單一球隊的NBA職業生涯，日前他受訪時談到自己的退休生活，他表示就像是鬆了口氣一樣，而以往因為了維持體態而不能吃的食物，也在退役後「解禁」，諾維茨基說：「我現在每天都會吃冰淇淋，很多以前的衣服現在都穿不下了。」

上月9日獨行俠在主場以120：109擊敗鳳凰城太陽後，諾維茨基證實他將高掛球鞋的消息，他在獨行俠主場美國航空中心感性地告訴球迷：「正如你們所料，這是我最後一次在主場出賽。」

展開退役生活的諾維茨基，近日上節目時談到自己的退役生活，他說：「我現在基本上每天都吃冰淇淋，最近我試了幾套衣服，發現都已經穿不下了，我差不多重了約15磅，且老實說，打完最後一場比賽後，我就再也沒有鍛鍊過了。」

退役後諾維茨基享受著與老婆、三個孩子共度的家庭時光，也會參與一些公益活動，諾維茨基透露，其實之前獨行俠隊友唐西奇（Luka Doncic）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都希望他可以再拚戰一年，不過他最後拒絕了。

「這個賽季對我來說很艱難，我想很多人都沒有注意到，在比賽中我有時會很掙扎，忍受的病痛，打球不再像以前那樣有趣了。」諾維茨基本季受到腳踝傷勢影響，僅出賽51場，其中20場是先發，留下場均上場時間15.6分鐘，7.3分、3.1籃板、0.7助攻的成績。

被問到退役生活最直接的感受，諾維茨基說：「就是鬆了口氣（Relieved）。」