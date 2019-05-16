NBA／暴龍遭逆轉 羅瑞：第四節殺了我們

2019-05-16 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



羅瑞全場三分球9投7中攻下30分，無奈季後賽代表作沒能助隊拿下勝利，直言第四節殺了暴龍。 美聯社 分享 facebook

在前三節三分球34投僅6中，讓公鹿隊今天在東區決賽首戰數度落後暴龍隊兩位數，但起死回生關鍵也是靠外線，第四節的三分球10投5中帶起32：17攻勢，最終以108：100逆轉勝，搶下東區決賽首勝。

公鹿在第四節的強勢演出是由中鋒洛培茲（Brook Lopez）領銜，開節先連飆2記三分球，助隊將7分落後縮小到1分差，剩下1分55秒的單節第3記三分球破網，更助隊拉出10：0猛攻，生涯首度打分區決賽就扮演致勝功臣。

第四節轟進13分、全場繳出季後賽生涯新高29分另有11籃板外帶4阻攻的洛培茲說：「這是全隊的努力。」教頭布丹霍澤（Mike Budenholze）也感謝球員努力，「我始終相信，當我們持續做對的事情，好事就會發生。」

公鹿家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也有24分、14籃板，米道頓（Khris Middleton）11分、11籃板，寫下先發3人都有「雙10」的成績；第四節也飆進三分球的米羅蒂奇（Nikola Mirotic）也攻下13分，板凳出發的波格登（Malcolm Brogdon）贊助3記三分球在內的15分，點點開花守護住主場勝利。

暴龍在第三節還曾領先10分，但第四節全隊22投僅5中，讓單節轟進14分的後衛羅瑞（Kyle Lowry）無奈說：「第四節殺了我們，32比17，他們在第四節壓制我們，他們打得更積極，投進幾顆重要進球，輸掉這樣的比賽糟透了，但我們還有機會，會記取教訓。」

羅瑞全場三分球9投7中攻下30分，無奈季後賽代表作沒能助隊拿下勝利；暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard）26投10中，所得31分全場最高，但在第四節僅靠罰球拿2分，還挨了洛培茲兩記麻辣鍋。

東區決賽第二戰仍在公鹿主場進行，於台灣時間周六（18日）上午8時30分開戰。