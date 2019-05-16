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NBA賽事懶人包 (5月16日)賽事精華- 暴龍 vs. 公鹿 (5月16日)

NBA／洛培茲轟垮暴龍 公鹿逆轉搶東決首勝

2019-05-16 11:00聯合報 記者曾思儒╱即時報導

公鹿洛培茲在第四節飆進3記三分球在內的13分，全場貢獻季後賽個人生涯新高的29分...
公鹿洛培茲在第四節飆進3記三分球在內的13分，全場貢獻季後賽個人生涯新高的29分，外帶11籃板與4阻攻，帶領公鹿末節逆轉暴龍。 美聯社
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季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

東區決賽首戰今天登場，最大亮點球員不是主場公鹿隊的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），也非暴龍隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard），而是公鹿中鋒洛培茲（Brook Lopez），在第四節飆進3記三分球在內的13分，全場貢獻季後賽個人生涯新高的29分，外帶11籃板，助隊克服下半場的兩位數落後，以108：100逆轉收下首勝。

這場勝利是公鹿隊史自2001年6月2日東區決賽第六戰擊敗76人之後，首度在分區決賽搶下勝利；當年公鹿是在第七戰敗給76人，無緣挑戰總冠軍賽，在暌違 18年後，公鹿今年首度晉級分區決賽。

暴龍後衛羅瑞（Kyle Lowry）的三分球9投7中， 共轟下30分，其中14分集中在決勝節，雷納德也有全場最高31分，但他在第四節僅拿2分，球隊又被公鹿打出32：17猛攻，錯失在客場開胡機會。

雷納德(右)攻下全場最高31分，但他在第四節僅拿2分。 美聯社
雷納德(右)攻下全場最高31分，但他在第四節僅拿2分。 美聯社
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暴龍在首節下起三分雨，且先發五人全部有建樹，格林（Danny Green）飆進單節暴龍第5記三分球，助隊將差距擴大到19：8；總計暴龍單節外線13投6中，完全壓下三分球15投僅3中的公鹿，加上伊巴卡（Serge Ibaka）飆進壓哨球，首節打完暴龍取得34：23領先。

公鹿在第二節外線稍微加溫，單節8投3中追進比分，但當家球星「希臘怪物」安戴托昆波遭壓制，上半場都沒站上罰球線，暴龍則是單節再追加4記三分球，半場結束仍握有59：51優勢。

雷納德半場攻下15分是全場最高，第三節初進球助隊以61：53領先。公鹿在布萊德索（Eric Bledsoe）連兩波進球加上「3分打」後拉出9：2小高潮，但安戴托昆波兩罰都落空，公鹿錯失追平甚至超前機會，反讓暴龍在雷納德領軍下再拉開差距到兩位數。

公鹿不放棄追分，洛培茲5.3秒進球將差距雖小到4分，但暴龍席亞康（Pascal Siakam）飆進壓哨大號三分球，讓暴龍帶著83：76領先進入決勝節。

第四節洛培茲連飆兩記三分球，隊友米羅蒂奇（Nikola Mirotic）接續兩罰也把握，公鹿靠著一波8：0攻勢反超；暴龍球星羅瑞馬上回敬三分球要回領先，洛培茲籃下雖再補進追平球，比分持續膠著。

米羅蒂奇單場第一顆三分球助公鹿再度要到領先，波格登（Malcolm Brogdon）在剩下6分32秒再演出快攻暴扣，公鹿取得96：91領先，也逼出暴龍暫停，但羅瑞三分球又開砲，個人第7顆三分球，助隊再追平；不過洛培茲又挺身而出，他在剩下2分20秒籃下灌進超前分，在1分55秒又飆外線，接續又擋下雷納德進攻、抓下2個籃板，助隊以8分差拿下逆轉勝。

除洛培茲之外，安戴托昆波也貢獻24分、14籃板，米道頓（Khris Middleton）11分、11籃板，寫下先發3人都有「雙10」的成績。

暴龍公鹿洛培茲

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