NBA／力挺公鹿！ 當地電台禁播暴龍大使歌曲

2019-05-16 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



加拿大饒舌歌手德瑞克(右2)是暴龍死忠球迷，也是球隊形象大使。 路透 分享 facebook

NBA 東區決賽今天開戰，公鹿隊和暴龍隊的交手不只是兩支球團的戰爭，密爾瓦基一間電台在首戰開打前12小時宣布，東區決賽期間將禁播加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）的歌曲，直到系列賽「公鹿擊敗暴龍」再解禁。

德瑞克不但是暴龍死忠球迷，也是球隊形象大使， 在暴龍比賽場邊常看到他的身影，上一個系列賽第五戰就坐在場邊第一排觀眾席，「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin）在替補上場時，沒注意德瑞克想和他擊掌，賽後還透過社群平台道歉。

密爾瓦基的電台「103.7 KISS FM」在東區決賽開打前宣布暫時「封殺」德瑞克，消息除在電台早的節目「Riggs & Alley」宣布，電台推特也分享同樣訊息，「我們愛德瑞克，但此時此刻，我們更愛公鹿！」文末不忘標上公鹿本季口號「令人害怕的兇猛公鹿（Fear The Deer）」。

電台主持人費斯（Alley Faith）最初對禁播德瑞克歌曲的決定有些不安，但很快調整心情，搭檔里格斯更直接刪除德瑞克著名歌曲〈In My Feelings〉資料夾。

暴龍在上一輪經過七場激戰，靠著雷納德（Kawhi Leonard）投進戲劇絕殺球氣走76人，公鹿則是只花五戰就解決塞爾蒂克隊，成為最早挺進分區決賽的隊伍；公鹿也握有主場優勢，今天和周六進行的第二戰都在密爾瓦基進行。