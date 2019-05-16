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NBA／拓荒者把握機會！ 杜蘭特西決G2再缺陣

2019-05-16 09:03聯合報 記者曾思儒╱即時報導

杜蘭特西冠第二戰確定繼續休兵。 美聯社
杜蘭特西冠第二戰確定繼續休兵。 美聯社
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前一個系列賽受傷的勇士隊球星杜蘭特（Kevin Durant），昨天缺席西區決賽首戰，現在確定台灣時間明天早上9點登場的第二戰繼續休兵。

杜蘭特是和火箭進行的西區季後賽第二輪第五戰時成傷兵，他一次跳投出手後落地並沒踩到對手，走幾步後就面露不適，雖能自行下場但回到休息室後就沒再回到戰場，經診斷是右小腿拉傷，第六戰就作壁上觀，不過衛冕軍在柯瑞（Stephen Curry）下半場狂飆33分領軍下擊退火箭，連續五季闖西區決賽。

昨天勇士和拓荒者進行的西區決賽首戰，杜蘭特持續缺陣，當時就傳出在第二戰可能繼續休兵，今天美國媒體證實這項預測。

杜蘭特在去年率領勇士完成連霸，還連兩年抱走總冠軍賽MVP；本季他在例行賽平均有26分和6.4籃板，季後賽再進化，受傷前的11場比賽，有三場比賽飆破40分，是勇士一路闖關的重點球星。

不過在他受傷後「浪花兄弟」挺身而出，柯瑞除上一輪最終戰飆分，昨天拿手的外線更是15投9中、轟進全場最高36分，搭配湯普森（Klay Thompson）的26分，聯手以116：94輕取拓荒者，杜蘭特在季後賽缺陣下，勇士的勝率還是百分百。

勇士杜蘭特柯瑞

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