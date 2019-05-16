NBA／暴龍前總管貝考克 不敵癌症享壽66歲

2019-05-16 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



暴龍前總管貝考克（Rob Babcock）因胰腺癌過世，享壽66歲。 截圖自暴龍官方推特 分享 facebook

暴龍隊今天迎接東區決賽首戰，賽前卻傳出不幸消息，前總管貝考克（Rob Babcock）因胰腺癌過世，享壽66歲。

貝考克是在1987年以球探身分加入NBA，最初是為金塊隊效力；他在2004年夏天成為暴龍總管，在任期間最著名的交易就是上任同一年就將「飛人」卡特（Vince Carter）送到籃網隊，換來莫寧（Alonzo Mourning）、A‧威廉斯（Aaron Williams）、E‧威廉斯（Eric Williams）和兩個首輪選秀權；只是莫寧沒為暴龍打過任何一場比賽，交易後不久就遭球隊買斷合約，轉戰熱火隊，反倒成為邁阿密軍團在2006年奪下總冠軍的核心球員。

2011年，美國媒體《Bleacher Report》列出NBA史上最差10大總管，貝考克就榜上有名。

貝考克被暴龍炒魷魚後重回老東家灰狼隊，他在1992年到2004年就在灰狼服務，並在2006年鳳還巢擔任籃球營運副總裁直到2016年，過世消息也是灰狼發出聲明證實。

灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）今天發表聲明表示，非常傷心聽到貝考克離世，「我和他在灰狼結識，成為很好的朋友，他在22年來夜以繼日的扮演球團行政部門重要角色，在1997到2004年的八個季後賽球季幫助球隊形塑名單，代表灰狼，我想和他的遺孀蘿拉、兒子克里斯和奈特，以及整個家族，致上最深的哀悼。」