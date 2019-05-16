男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？

暴龍總教練諾斯確定將林書豪摒除在主要輪替陣容之外的情況下，他的實戰對抗、組織能力及投射手感都處在完全不透明的狀況。即使他持續參與球隊的正式練球，但在季後賽階段，球隊在休息日的重點都放在體力休整、狀況演練及戰術準備，就算林書豪在練習時的五對五分隊對抗中表現出一定的水準，也不一定能夠就此扭轉先前的印象，進而獲得更多上場機會。所以他的上場時間多寡，仍是由教練預演的調度計畫及當天賽況發展決定。

林書豪(左)有觀賞暴龍季後賽的全場最佳座位，但他其實是非常想獲得上場機會，在練習時盡全力表現。 美聯社 分享 facebook

從賽前的形勢來看，對上第一種子的公鹿，第二種子的暴龍在例行賽的交手紀錄是處於1勝3敗的劣勢，而從兩隊目前的季後賽表現來比較，可以用男高音對決重金屬樂團的比喻來形容。暴龍的雷納德是一枝獨秀的恐佈男高音，場均31.8分、8.5籃板、3.6助攻，暴龍沒有他，第二輪根本過不了。加上替補球員的效能極低，暴龍就連先發陣容都打得像背景音樂的伴奏般可有可無。

相形之下，公鹿擁有MVP級的安戴托昆波，場均27.4分雖然不及雷納德，但身為主唱的他，除了拿下更多的籃板和助攻之外，身邊無論吉他手、貝斯手或鼓手都不是吃素的，從後場的布萊德索（16分），鋒衛搖擺人的米道頓（19.1分），再到替補的希爾（12.1分）都有雙位數的季後賽得分表現，而先發的洛培茲（8.3分）和米羅蒂奇（9.3）的攻分能力也都逼近雙位數，這一票人合力把公鹿的團隊進攻打得震天價響。

公鹿陣中得分好手眾多，不用像暴龍一樣場場都需要雷納德有MVP等級的表現才能贏球。 美聯社 分享 facebook

對暴龍來說，公鹿是前一輪對手七六人的全面升級版，進攻軸心從安比德換成更快更穩的安戴托昆波，左右兩翼從巴特勒及西蒙斯換成配合度更高的布萊德索及米道頓，就連總教練也從布朗換成經驗更成熟的布丹霍澤。

暴龍面對公鹿這樣的對手，必須靠包夾防守確實擋下安戴托昆波，然後在進攻端展現例行賽時的強大鋒線威力來搶勝；或者放安戴托昆波一人單飛，全力讓公鹿的團隊進攻失去均衡。暴龍對公鹿在例行賽取得的唯一一勝，就是讓安戴托昆波去拿43分，暴龍再以先發四人得分全破20分的全面火力贏球。暴龍若再只靠雷納德一人，將是獨木難支大廈，第二輪就已經打得那麼喘了，第三輪將難有僥倖。

若是無法用包夾全力守住安戴托昆波(中)，暴龍也有可能採用放掉他的方式，改採緊盯其他球員的辦法。 美聯社 分享 facebook

如果暴龍總教練諾斯依舊不改前兩輪的調度模式，繼續押上雷納德打出大量的英雄球，並靠其他先發主力勉力撐場，林書豪在東決的上場時間大概也是和前兩輪一樣沾醬油。一旦如此，暴龍恐怕很快就會被公鹿淘汰出局。持續累積大量的疲勞在雷納德和席亞康身上，而這兩人在第三輪賽事要面對更強一級的對手時，體能的付出只會更大，也將相對拖垮他們的得分表現。另外沒有足夠體能及人手，暴龍幾乎不可能靠大量換防及包夾來扛住安戴托昆波，若是繼續讓小加索和伊巴卡用單人大鎖的方式去處理這種等級的球星，只會讓他們早早陷入犯規麻煩。

暴龍球星雷納德真能繼續開啟無敵星星模式嗎？抑或是超級好運已在上一場的絕殺球用掉？ 美聯社 分享 facebook

如果暴龍能在這個系列賽打得極為順手，總教練有大量的餘裕調動板凳上場消化比賽，林書豪在東區冠軍賽就有出場機會。要想發生這樣的情況確實不容易，除了對手出現重大傷情之外，暴龍需要讓公鹿在第一戰就重蹈第二輪首戰的覆轍，成功鎖死安戴托昆波，暴龍就有繼續掌握主動權的契機。那時公鹿以22分爆冷敗給塞爾提克，就是因為塞隊有效地讓安戴托昆波在攻守兩端都被被迫遠離籃框，若是暴龍能夠複製此一策略，他們有可能在某些主場的場次打出一面倒的氣勢。

台灣球迷都期待林書豪在季後賽打出個人的逆轉行情，同步幫助自己和球隊打破不被看好的劣勢。因為他個人及所屬球隊在過去的季後賽紀錄並不出色，加上他自己今年從例行賽季末以來的莫名低潮，確實無法讓教練團給他重試身手的機會。暴龍早在2016年就已經打進過東區冠軍賽，去年發狠換了總教練和當家看板明星的目的，就是為了再往上一步。現在又是大敵當前，更會讓總教練諾斯打得更加小心，也讓林書豪爆發的機會更小。但籃球比賽的不確定性永遠存在，也許這個系列賽將會有讓人不敢置信的發展。