NBA／連3年選秀都第7順位 公牛喊失望

2019-05-15 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



NBA副總裁泰托姆宣布公牛獲得選秀第七順位。 美聯社 分享 facebook NBA樂透選秀抽籤儀式今天登場，中選秀狀元籤的鵜鶘隊成大贏家，對照組就是公牛隊，球隊原本握有第4佳的狀元籤機率，最後卻還下滑3個席位，只排到第7順位，且是連3年同樣順位，無怪乎副總裁派特森（John Paxson）直言失望。

「你在這樣處境下總會抱持期待。」派特森坦言，第7順位的結果當然不如預期，「但我非常有信心，我總是這樣說。我們今年獲得第7順位，我們有信心能迎接好手加入。」

他也提到，今年有許多好手會投入選秀，「鵜鶘有比較好的順位，但這是要建構一支隊伍，我總相信我們能在自己順位中找到價值。」

儘管前3順位的大熱門威廉森（Zion Williamson）、莫瑞州大的大二後衛莫蘭特（Ja Morant）和杜克大學巴瑞特（R.J. Barrett）公牛很難有機會，可能的選擇仍不少，不過派特森對可能的中意人選沒透露太多，只表示會找球員來訓練，了解狀況，「我們的情蒐部門表現卓越，能幫助我們了解誰會是下個團隊的成員，所以我們只要開始行動，有很多年輕人會來到這，去了解他們，深度分析，我們會從這點開始著手。」

2019年NBA樂透選秀抽籤結果

1. 紐奧良鵜鶘

2. 曼菲斯灰熊

3. 紐約尼克

4. 洛杉磯湖人

5. 克里夫蘭騎士

6. 鳳凰城太陽

7. 芝加哥公牛

8. 亞特蘭大老鷹

9. 華盛頓巫師

10. 亞特蘭大老鷹

11. 明尼蘇達灰狼

12. 夏洛特黃蜂

13. 邁阿密熱火

14. 波士頓塞爾蒂克