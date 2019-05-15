NBA／鵜鶘抽狀元籤 葛里芬：可能改變AD動向

2019-05-15 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



葛里芬(右)。 路透 分享 facebook 紐奧良鵜鶘在今天NBA選秀樂透抽籤上幸運抽回狀元籤，不僅打亂了尼克原先希望用狀元籤當作交易籌碼換取戴維斯（Anthony Davis）的計畫，就連鵜鶘籃球營運副總裁大衛葛里芬（David Griffin）都認為，獲得狀元籤可能讓戴維斯的未來動向出現變化。

身為選秀樂透抽籤儀式的常客，大衛葛里芬在2011年到2014年期間幫助騎士三度抽中狀元籤，而今年轉戰鵜鶘後他又將好運帶到新東家，幫助鵜鶘在僅有百分之六機率的情況下再獲得狀元籤。

「我沒那麼聰明去了解那些概率的問題，只是老鷹隊的代表要我站在那邊，我就照做了。」葛里芬在談到自己的好運氣時說：「我完全不敢相信會發生這種事，我甚至不知道誰抽到榜眼籤，直到有人來向我慶祝，我才恢復意識。」

對於今年被球隊找來後賦予決定戴維斯去留任務，葛里芬認為，在獲得狀元籤後可能會影響戴維斯的動向，「我明白一名優秀球員想要跟其他球員共事的想法，雖然我們抽中狀元籤並未改變戴維斯的現況，但我認為事情可能朝著不同方向前進。」

葛里芬認為，狀元籤對於鵜鶘肯定是個加分，「如果戴維斯願意信任我們，我們會努力建立贏球文化，讓他願意成為我們的一份子，這絕對會是最棒的狀況，如果他不是這樣想也沒關係，答案之後就會揭曉。」

對於今年狀元熱門威廉森（Zion Williamson），葛里芬也坦言球隊已經關注他許久，「我們關注這屆新秀很久了，我們的關鍵在於找到一個和哈勒戴（Jrue Holiday）理念相同的人，一個願意長期追隨球隊的人。」