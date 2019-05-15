NBA／湖人獲第4順位 可能當作交易籌碼

2019-05-15 18:11 聯合新聞網 綜合報導



湖人5年內第4度於抽籤大會獲得前4順位的選秀權，可能會拿來當作交易籌碼。 美聯社 分享 facebook

NBA今日舉行樂透抽籤，結果幾家歡樂幾家愁，許多球隊的重建計畫全亂了套，不過也有幸運的球隊，像是湖人就意外拿下第4順位。

算上這支選秀籤，已是湖人5年內第4度於抽籤大會獲得前4順位的選秀權。前3次皆抽中榜眼籤，分別為2015、2016、2017年，先後選了羅素（D'Angelo Russell）、英格倫（Brandon Ingram）及鮑爾（Lonzo Ball）。

對於這意外的驚喜，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）他說：「這是球隊重要的資產，我保證明年會帶給粉絲一個出色的賽季。」，並表示球隊可能會著眼於那些能夠對球隊有所影響的待選球員，或者將選秀籤當作籌碼進行交易。

本年度的為NBA選秀小年，不過對於湖人來說仍有不錯的選擇。諸如後衛加蘭（Darius Garland）、防守型前鋒亨特（De'Andre Hunter）、全能後衛卡爾弗（Jarrett Culver）或杜克三皇之一的瑞迪許（Cam Reddish）都是可以考慮的目標。

至於當作交易籌碼也不無可能。湖人垂涎戴維斯（Anthony Davis）已久，如今抽到第4順位，在加上包含庫茲瑪（Kyle Kuzma）及哈特（Josh Hart）的年經戰力，會是不錯的包裹。