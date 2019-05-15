NBA／安比德難掩男兒淚 9歲小球迷寫信打氣

2019-05-15 17:10 聯合新聞網 綜合報導



76人隊安比德(左)與獲勝的雷納德互擁。 路透 分享 facebook

76人與暴龍系列第7戰，經過纏鬥後仍遭到雷納德（Kawhi Leonard）高難度絕殺，以90:92輸掉比賽，無緣晉級東區冠軍賽。賽後中鋒安比德（Joel Embiid）難掩情緒，流下男兒淚，為此有小球迷寫信幫安比德打氣。

小球迷Olivia Djamoos，在看到安比德流淚前往更衣室的畫面後感觸甚深，因此她打算寫信安慰安比德，告訴他「有時候輸沒有關係」，並表示「自己也輸過籃球比賽」。

根據報導，Djamoos接受採訪時說：「我認為他表達了自己的情感，我知道他因為輸了很失望。我也輸過籃球賽。」並補充：「我很難過，但我可以接受，因為我也贏了很多場比賽了呀。就跟安比德一樣。」

9-year-old Olivia’s letter to @JoelEmbiid after GM7.



"Dear Joel Embiid, you are my favorite player. I am sorry that you lost. I saw you crying on T.V. It's ok to lose sometimes, I lost basketball games too.”



(Via @Christie_Ileto) pic.twitter.com/WPW75LjKIj — Ballislife.com (@Ballislife) May 14, 2019

除了這位小粉絲，亦有球員站出來為安比德的真性情發聲。爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在推特上表示：「只有輸家會覺得哭是軟弱的行為。會哭代表你是多在呼競爭，在乎贏球。」

正如球迷所說，有時候輸球沒關係，而安比德也絕對了解這一點。在闖關失利後，好勝心強的安比德今夏勢必會卯足全力提升自己，繼續迎接下一個賽季。