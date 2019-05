NBA／安比德難掩男兒淚 9歲小球迷寫信打氣

76人隊安比德(左)與獲勝的雷納德互擁。 路透 分享 facebook

76人與暴龍系列第7戰,經過纏鬥後仍遭到雷納德(Kawhi Leonard)高難度絕殺,以90:92輸掉比賽,無緣晉級東區冠軍賽。賽後中鋒安比德(Joel Embiid)難掩情緒,流下男兒淚,為此有小球迷寫信幫安比德打氣。

小球迷Olivia Djamoos,在看到安比德流淚前往更衣室的畫面後感觸甚深,因此她打算寫信安慰安比德,告訴他「有時候輸沒有關係」,並表示「自己也輸過籃球比賽」。

根據報導,Djamoos接受採訪時說:「我認為他表達了自己的情感,我知道他因為輸了很失望。我也輸過籃球賽。」並補充:「我很難過,但我可以接受,因為我也贏了很多場比賽了呀。就跟安比德一樣。」

9-year-old Olivia’s letter to @JoelEmbiid after GM7.



"Dear Joel Embiid, you are my favorite player. I am sorry that you lost. I saw you crying on T.V. It's ok to lose sometimes, I lost basketball games too.”



(Via @Christie_Ileto) pic.twitter.com/WPW75LjKIj