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NBA／對柯瑞無解？ 拓荒者自評防守失敗

2019-05-15 16:03聯合報 記者曾思儒╱即時報導

拓荒者球星里拉德賽後承認，看管柯瑞的執行完全失敗。 美聯社
拓荒者球星里拉德賽後承認，看管柯瑞的執行完全失敗。 美聯社
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NBA衛冕軍勇士隊今天在當家射手柯瑞（Stephen Curry）36分領軍下，以116：94擊敗拓荒者，西區決賽率先開胡，拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）承認說，看管柯瑞的執行完全失敗。

「防守他這部分，我們做得很糟。」今天12投僅4中攻下19分的里拉德說。

拓荒者教頭史考特（Terry Stotts）則被詢問，是否考慮像火箭隊防守柯瑞的方式，使用許多針對性換防，他回答說：「我不太記得了，當他下半場拿33分，他們也有設下陷阱嗎？他們有？然後他下半場拿33分？OK，那，讓我們繼續看下去。」

勇士西區季後賽第二輪和火箭隊交手6戰出線，晉級戰中柯瑞上半場得分掛零，但下半場狂轟33分、其中23分集中在第四節，終結火箭賽季，今天碰拓荒者則轟進憑個人季後賽最多的9記三分球。

里拉德認為，全隊都要明白，對手不是支以中距離跳投或禁區攻擊為主的球隊，自家隊友必須時時刻刻互相提醒，不讓勇士球員有機會舒服出手，「今天他們都找到很簡單的空檔，就像在投籃練習，這就是我們如果想有機會擊敗他們，最要注意的事。」

拓荒者中鋒康特（Enes Kanter）也承認，今天對柯瑞的戰術改變太慢了，大個子應該更早開始幫忙，「第四節我們有改變防守，但我覺得第二節我們就該改變了。」

柯瑞拓荒者勇士

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