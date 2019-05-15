勇士贏拓荒者不難 但勇士很難輕鬆打

今年季後賽最勵志的球隊拓荒者在西區決賽要迎戰連五年打進西決的勇士，勇士整個系列賽可能沒有杜蘭特，拓荒者迎來最好「狙擊」勇士機會。

拓荒者優勢是「10人輪換」，籃板超強，「雙槍」里拉德+麥凱倫每場54分強大火力輸出，即使拓荒者季後賽大奇兵胡德受傷，列入每日觀察名單，但拓荒者仍舊有足夠進攻武器、籃板優勢、身材對抗去挑戰勇士。勇士這個系列賽會打得「很辛苦」，尤其是里拉德和麥凱倫的超一流單打和外線、突破攻擊。

勇士前鋒杜蘭特(中)可能會因傷缺賽好幾場，這讓拓荒者有機可趁。 歐新社資料照片 分享 facebook

里拉德今年季後賽場均28.4分、麥凱倫場均25.6分，雙槍進攻和牽制力一如上季季後賽火箭哈登+保羅，都具備超強外線、精準三分球、可怕中距離，以及各種突破一對一能力。

勇士在失去杜蘭特情況下，攻防兩端都將遇上最大考驗，勇士必須努力打好防守，籃板不輸，有效保護禁區，這是勇士想要掌握情勢和主場優勢基本盤。

今年對拓荒者這個系列賽，勇士很難輕鬆打，跟前兩年橫掃拓荒者的簡單任務，或有不同。

拓荒者今年季後賽有幾個不同：

一、「雙槍」更猛更穩：經過前幾年季後賽磨練，拓荒者教練史達茲兩度幾乎要被開除，拓荒者累積更好的季後賽經驗和大心臟，雙槍更犀利、更成熟，進攻穩定性更出色。

從淘汰雷霆到搶七收拾金塊，拓荒者不是靠球運和手氣走到西決舞台，這一點勇士非常清楚，更不敢掉以輕心。

里拉德(左)跟麥凱倫(右)在經過多年的合作和季後賽歷練之後，成熟心態與穩定度已遠勝於過往。 2017-18 Panini Essentials 球員卡 分享 facebook

二、陣容深度更好：史達茲是水準以上教練，過去幾年季後賽雷大雨小，史達茲在失敗中學教練，他擴大輪換，用兵更大膽，對位和打法更有針對性，修正各種細節，彌補雙槍不足。

今年季後賽拓荒者先發中鋒康特，替補鋒衛胡德和透納，中前鋒柯林斯都有驚人之作。史達茲在搶七淘汰金塊後表示，「如果沒有康特和胡德，我們走不到這裡」。

康特和胡德屢屢在關鍵時刻扮演天降神兵，拯救拓荒者，柯林斯和透納則在系列賽偶有神來之筆，幫助拓荒者成為更完整球隊。

拓荒者中鋒康特(右二)和替補後衛胡德(左二)在以前待的球隊都累積了很多怨氣，現在有季後賽可打，兩人可都是拚命在打。 美聯社 分享 facebook

三、針對性：勇士陣容漏洞非常明顯，板凳不足又不穩定，內線和籃板強度不夠，勇士基本上需要先發和核心主力打出最佳表現支撐+帶動，否則板凳乏力和籃板、禁區都是勇士罩門。

勇士罩門正是拓荒者優勢，在杜蘭特未能復出之前，勇士需要柯瑞、湯普森有水準以上表現，更重要的是打好防守，控制籃板。

勇士三巨投近年在季後賽也多次遇過其中一人無法上場的狀況，但這次只要柯瑞(左)和湯普森(中)正常發揮，應該贏面還是較大。 2017-18 Panini Status 球員卡 分享 facebook

勇士遭遇拓荒者肯定會遭遇到一些波折和麻煩，也必須要上緊發條，專注打好比賽，論實力和整體性、教練應變，勇士還是更好球隊。

賽前預測：勇士4：2拓荒者，勇士連五年打進總冠軍賽。