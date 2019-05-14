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NBA／兩年前橫掃拓荒者 湯普森：他們不同了

2019-05-14 18:47聯合報 記者劉肇育╱即時報導

湯普森(左)防守里拉德，圖為球季中交手。 美聯社
湯普森(左)防守里拉德，圖為球季中交手。 美聯社
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兩年前曾在季後賽首輪以4：0橫掃波特蘭拓荒者，金州勇士今年將在西區冠軍賽再與拓荒者碰頭，不過球隊射手湯普森（Klay Thomposn）認為，與兩年前相比拓荒者本季已經完全不同了，尤其雙槍里拉德（Damian Lillard）與麥凱倫（C.J. McCollum）的表現不下於火箭雙衛哈登（James Harden）與保羅（Chris Paul）。

拓荒者過去兩年皆在季後賽首輪遭到橫掃出局，其中2017年就是敗在勇士手中，不過今年他們在前兩輪分別擊敗強敵雷霆與金塊，其中與金塊的系列賽更是打到搶七大戰才勝出，展現出有別於以往的韌性。

對於將在分區冠軍賽與拓荒者交手，勇士湯普森在今天表示，歷經過去兩年經驗的洗禮，拓荒者已經完全不同了，「你可以看到他們現在是帶著信心在打球，而且已經建立相當良好的化學效應，相較於兩年前他們已經強多了，因為他們的核心陣容沒有變化，磨合了很久自然一年比一年更好。」

湯普森更強調，拓荒者雙槍有著不下於火箭雙衛的表現，「他們倆能在任何位置命中投籃，我們需要在防守端協力合作，這個賽季我們曾在主場遭到里拉德絕殺，但現在是季後賽，狀況不同了，過去五年我們兩隊交手多次，他們能激發我們的鬥志，這讓我們感到相當期待。」 

拓荒者勇士湯普森

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