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NBA／勇士教頭封聯盟「皇室」 柯瑞家族寫雙贏

2019-05-14 17:27聯合報 記者曾思儒╱即時報導

柯瑞(右)與弟弟將在西區決賽交手。 美聯社
柯瑞(右)與弟弟將在西區決賽交手。 美聯社
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西區決賽明天就要登場，勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry）和效力拓荒者隊的弟弟小柯瑞（Seth Curry）將上演NBA史上首對分區決賽交鋒的「兄弟鬩牆」戲碼，連勇士教頭柯爾（Steve Kerr）都迫不及待見證歷史。

「柯瑞家族很不可思議。」柯爾今天在球隊訓練後提到，柯瑞父母前兩輪四處飛奔和看兩個小孩比賽，現在就可以看兄弟對決，堪稱NBA中的「皇室」成員，「柯瑞和小柯瑞都很成功，身為父母，這對老柯瑞（Dell Curry）和桑雅（Sonya Curry）的人生中是重要時刻，我會知道是因為我們聊過，這會是多美的畫面。」

衛冕軍教頭還笑說，未來幾周對柯瑞家族肯定會有些衝突，「這是多棒的故事。」

柯瑞很感謝父母大力支持，他也笑說，現在的處境雖讓雙親有點為難，但至少他們肯定有總冠軍賽可以看，「不過想到我們要在家族前正面對決，感覺還是有點瘋狂，伴隨的還有開心和喜悅。」

柯瑞家族的喜悅也感染很多柯瑞的勇士隊友，「浪花兄弟」成員湯普森（Klay Thompson）笑說：「我很為他們開心，感覺我也是其中一份子，我認識他們兄弟超過10年了。」他也提到，儘管選擇支持對象或造成柯瑞家族的小分裂，總歸來說仍是雙贏局面。

柯瑞家族成員之一還包括勇士後衛李（Damion Lee），他是兄弟的小舅子，儘管在勇士角色並不吃重，他仍享受西區決賽的氛圍，也喊柯瑞兄弟對決是「很酷」的情形。

兩兄弟今年明星賽曾在三分球大賽對決，當時還做了兄弟間的賭注，這次倒是沒再打賭，柯瑞說：「勝家就可以獲得西區冠軍，代表前進總冠軍賽，不需要額外的打賭了，這賭注已經夠大了。」

柯瑞勇士柯爾

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