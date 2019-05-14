NBA／回家鄉迎戰勇士 里拉德盼譜童話故事

2019-05-14 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



從小身長在奧克蘭，拓荒者球星里拉德西區決賽前兩戰當成自己另類主場，將於鄉親父老面前迎戰衛冕軍勇士。 美聯社 分享 facebook

從小身長在奧克蘭，拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）西區決賽前兩戰當成自己另類主場，將於鄉親父老面前迎戰衛冕軍勇士，同時也希望能在甲骨文體育館（Oracle Arena）最後一年，在此地寫下童話故事般的劇本。

拓荒者西區四強賽和金塊鏖戰至搶七，殊死戰100：96，系列賽4：3搶下最後一張分區門票，繼2000年後，睽違19年重返西區決賽舞台。

四度獲選明星賽的里拉德，對甲骨文球場再熟悉不過，本季之後勇士主場將搬到舊金山，他盼用勝利紀念這座球館，也是向它告別的方式。

里拉德回憶道，他曾經買過季票看勇士比賽，自己的高中季後賽就在此地拚戰，「我還記得當我和兄弟以及父親步出球場時，我告訴他們，下一次站上這裡時，我就會是NBA球員。」

奧克蘭彎區著名球星族繁不及備載，從傳奇球星羅素（Bill Russell）、「手套」裴頓（Gary Payton）到基德（Jason Kidd），里拉德自小就被籃球文化薰陶，「你看過太多這裡出身的優秀運動員，不管是籃球或其他運動，所有人都引以為傲，能成為其中一員是我的榮幸。」

西決前兩戰，里拉德預計將有15位親朋好友進場助陣，「譜寫童話故事的時刻已到來，能在我長大的地方、且是甲骨文最後一年打球，這是很特別句點，也希望結局對我們有利。」