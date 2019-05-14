NBA／備戰西決再出招 湯普森冥想、聽莫札特

2019-05-14 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



湯普森備戰西區決賽又有新法寶，透露為了讓心情沉澱，冥想、聽古典樂成為近日的例行公事。 美聯社 分享 facebook

季後賽曾藉跳進大海放空擺脫低潮的勇士「浪花兄弟」射手之一湯普森（Klay Thompson），現在又有新法寶，透露為了讓心情沉澱，冥想、聽古典樂成為近日的例行公事。

隊友伊古達拉（Andre Iguodala）和威斯特（David West）在上季就曾對湯普森分享冥想的好處，著名潛能開發家安東尼·羅賓（Tony Robbins）在14個月前也曾造訪勇士隊，為湯普森開啟冥想之路的起點。

「我試著在比賽前一晚冥想。」湯普森表示，起初他只在後院或者私人車道上，找到30分鐘的獨處時間，但現在已經可以每天進行一小時，「伊古達拉告訴我老虎伍茲（Tiger Woods）會視覺化每一次揮擊，如果18洞的高球可以，籃球也行。」

湯普森將意象訓練運用在籃球場上，「想像我的對手會怎麼做，當你真正在場上遇到時，你就會感覺似曾相識。」

湯普森還會搭配音樂冥想，有別於其他球員習慣賽前聽饒舌或hip-hop，他則傾向聽古典音樂或輕音樂，莫札特和貝多芬是他的選項之一，讓自己學習靜下來，「我沒辦法聽饒舌，那會讓我分心，只需要一點愉悅的旋律，對我而言也是挑戰，畢竟我的腦中千頭萬緒。」

體壇不乏知名球星鼓吹此道，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）通常賽前花15至20分鐘冥想，並且認為冥想靜坐能洗滌心靈，感受身體的能量，網球塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）也是愛好者。