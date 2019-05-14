NBA／湖人新教頭挨罵 歐尼爾緩頰：給佛蓋爾機會

2019-05-14 15:02 世界日報 編譯組／綜合報導



佛蓋爾。 美聯社 分享 facebook

湖人隊新任總教頭尋覓多時，最終由佛蓋爾（Frank Vogel）出線，NBA名將「俠客」歐尼爾（Shaquille ONeal）等前湖人隊明星，希望能給佛蓋爾機會。

自華頓（Luke Walton）離開後，湖人隊鎖定多名總教練候選人，原定呼聲很高的魯烏（Tyronn Lue）在與湖人隊進行兩次面試後，與球隊無法就合約條款達成一致，緊接著威廉斯（Monty Williams）也成為檯面上候選人之一，但最後由佛蓋爾出線。

佛蓋爾與湖人隊將簽下三年合約，另一名候選人基德（Jason Kidd）也將加入教練團，擔任助理教練。

歐尼爾告訴洛杉磯時報：「給他一個機會。這是我們至少能做的事。他在印第安納做得很好，對吧？所以給他機會看看。」

至12日止，湖人隊尚未正式宣布雇用佛蓋爾，但洛杉磯時報與其他主流媒體11日已發布此消息。

曾效力湖人隊奪得冠軍的霍里（Robert Horry）說，給那個人一個機會，因那邊確實沒有適合教練。他說，前總教練傑克森（Phil Jackson）、萊利（Pat Riley）都沒走過那扇門，沒人對他們擔任教練時期感到滿意。或許佛蓋爾能成為一個出色教練。

擁有五枚NBA冠軍戒的前湖人隊球星哈波（Ron Harper）則認為總教練不該選擇佛蓋爾，「魯烏才是球隊下任總教練最佳人選。」

佛蓋爾執教印第安納五個賽季，創造250-181常規賽紀錄，和季後賽31勝30負紀錄，其中包括2013年與2014年打入東區決賽。但在印第安納隊中，他有全明星喬治（Paul George）和希伯特（Roy Hibbert）等出色、經驗豐富的球員。

2015-2016年賽季後，佛蓋爾轉被奧蘭多魔術隊聘用，在2017年至2018年被解雇前兩年內，戰績54-110。

除獲得15屆全明星的詹姆斯外，湖人隊仍在培養年輕球員，如鮑爾（Lonzo Ball）、哈特（Josh Hart）、英格倫（Brandon Ingram）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）等。

歐尼爾說，湖人隊需一些球員，若得到戴維斯（Anthony Davis）等傑出球員，佛蓋爾便可勝任。

湖人隊目前約有3500萬元薪資空間，可能會於今年夏季簽下另一名超級明星自由球員。