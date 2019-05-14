NBA／76人開除主帥究責？ 安比德：讓我來扛

2019-05-14 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



76人在東區四強止步，開除主帥布朗的呼聲此起彼落，不過球員都選擇力挺。 路透 分享 facebook

76人隊睽違36年的總冠軍夢，在昨日暴龍球星雷納德（Kawhi Leonar）幸運絕殺球中提前粉碎， 在東區四強止步，開除主帥布朗（Brett Brown）的呼聲此起彼落，陣中球星安比德（Joel Embiid）跳出來力挺教頭，直指開除言論不可取。

球團老闆哈里斯（Josh Harris）在賽前冀望76人隊能一闖東區決賽，無奈布朗在搶七大戰功虧一簣。他在費城執教六個年頭，2013年起接掌兵符，期間歷經2015-2016年單季10勝重建路，近兩季各繳52勝、51勝的亮眼成績單。

76人隊本季攬進巴特勒（Jimmy Butler），大限前再補進搖擺人哈里斯（Tobias Harris）組豪華陣容，球團更打出「相信過程（Trust The Process）」口號，可惜連兩年都叩關分區決賽失利。

不過布朗麾下子弟兵相當敬重教頭，安比德就直言，要布朗走人根本是胡扯，若要為輸球究責，自己願一肩扛下，「他是了不起的教練，非常棒的人。如果真的究責，那就怪罪我吧。畢竟一切終究得歸咎到球員身上，我不認為他該為此煩惱。」

射手瑞迪克（JJ Redick）同樣給予主帥高評價，「他對球團的貢獻重大，我不認為需要替布朗做任何辯護，他的能力證明一切。」