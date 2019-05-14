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NBA／騎士找到新主帥 密西根大學貝萊因出任

2019-05-14 09:36聯合報 記者林宋以情╱即時報導

騎士聘請擁有密西根大學12年執教資歷的66歲的貝萊因為新任教頭。 美聯社
騎士聘請擁有密西根大學12年執教資歷的66歲的貝萊因為新任教頭。 美聯社
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擁有密西根大學12年執教資歷的66歲的貝萊因（John Beilein），上季曾婉拒魔術隊和活塞隊的總教頭聘約，現在與騎士隊簽下五年合約，要從克里夫蘭出發，展開NBA執教生涯新頁。

騎士隊開季僅六場就開除泰隆魯（Tyronn Lue），由祖魯（Larry Drew）接掌兵符，少了詹姆斯（LeBron James）的騎士隊進入重建，本季19勝63負坐收，例行賽後也確定不續聘祖魯，另覓新人選。

貝萊因在近幾年不時出現在各大球團新主帥參考名單中，上季魔術隊、活塞隊也曾探詢，但他仍決定待在密西根任教。他曾兩度率領密西根大學殺進NCAA四強，優異的進攻戰術頗負盛名，且執教經驗完整，自高中、大學、NCAA一二三級，大學生涯累計829勝468負，就差NBA執教資歷。

貝萊因透露，重建的騎士是吸引他的一大主因，可以在過程中與球隊一同成長，騎士總管奧特曼（Koby Altman）老早就鎖定貝萊因。

騎士隊副總甘塞(Mike Gansey)和貝萊因交情匪淺，甘塞就讀西維吉尼亞大學時就在貝萊因麾下做戰，2005年打進八強，老闆吉伯特（Dan Gilbert）也對貝萊因的執教風格頗為讚賞，並希望貝萊因的加入能改變騎士隊的文化體系。

騎士活塞魔術

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