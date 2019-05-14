NBA／西區決賽明登場 杜蘭特、胡德缺席首戰

2019-05-14 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



勇士與拓荒者的西區冠軍賽首戰，於台灣時間15日上午9時在勇士主場甲骨文競技館點燃戰火，不過要見到西區四強賽末段右小腿拉傷的杜蘭特（Kevin Durant）還得再等等，最快得到第三戰歸隊。

杜蘭特是在勇士與火箭系列賽中第五戰中，第三節還剩2分11秒時，在中距離跳投落地右小腿受傷，一開始以為是跟腱受傷，所幸最後診斷結果為小腿拉傷。

對於杜蘭特何時復出，主帥柯爾（Steve Kerr）希望所有人能慢下腳步，「杜蘭特甚至還未踏上球場一步，我們試著保留一些空間，畢竟得看他所需的復原時間而定。」

杜蘭特目前有參與團隊活動，和隊友一同觀看比賽錄影帶，但還無法嘗試任何籃球相關運動，柯爾表示，他了解所有人都期待杜蘭特帶著MVP般的身手歸隊，「但受傷後他還沒踏上球場過，傷勢仍舊疼痛，復健過程中勢必還需要一些時間。等到周四（美國時間）我們會有更詳細的進度。」

柯爾同時提到明星中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins），在首輪第二戰左腿股四頭肌撕裂傷，儘管日前他曾表示卡珍斯在本季的復出機會不大，但目前看來很有可能推翻柯爾的預測，總冠軍戰仍有可能歸隊。

柯爾說，「他同樣還沒回歸球場訓練，但我們希望在一周後他的狀況能更好。」卡珍斯目前已經在訓練團隊的幫助下，進行輕量的慢跑，不過要回歸球場同樣需要時間。

球隊兩大主力缺陣，前系列戰末段負傷上陣的柯瑞（Stephen Curry）表示，沒人希望在季後賽作壁上觀，他相信杜蘭特能夠盡快歸隊，「在這之前，我們的工作就是把握主場優勢，拿下第一、二戰，在系列賽中打出好的開始，替系列賽奠定基石。」

拓荒者隊同樣有傷兵困擾，在四強系列賽第三戰拓荒者與金塊打入四度延長，扮演致勝功臣的胡德（Rodney Hood），在搶七大戰左膝受傷，MRI（核磁共振）檢查結果並未骨折，不過在明天分區決賽首戰出賽的機會並不樂觀。