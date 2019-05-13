NBA／暴龍闖東區決賽 羅瑞爽領千萬獎金

2019-05-13 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



暴龍隊當家後衛羅瑞（Kyle Lowry）今天在東區第二輪驟死戰數據雖不漂亮，上場39分鐘13投4中僅拿10分，但球隊靠當家球星雷納德（Kawhi Leonard）投進戲劇絕殺球，92：90氣走76人，拿到東區決賽門票，讓羅瑞可獲得額外的50萬美元（約1553萬新台幣）獎金。

根據美國媒體ESPN報導，羅瑞合約中有獎勵條款，球隊晉級東區決賽可多領50萬美元獎金，這也使暴龍必須多付125萬美元（約3882萬新台幣）的豪華稅，球隊合計的豪華稅金額則是2270萬美元。

羅瑞是暴龍最高薪球員，本季薪資是3120萬美元，下個球季加上激勵獎金，最高可拿3400萬美元。

不過羅瑞季後賽表現不算出色，首輪碰魔術隊平均只有11.4分，首戰還出現7投盡墨、得分掛零，今天結束的第二輪也只有場均13.1分成績，且三分球命中率不到2成5，今天就是7投僅1中，兩個系列賽平均得分都不及例行賽的14.2分。

暴龍能闖東區決賽，第一功臣無疑是今天上場43分鐘、轟下包括戲劇決殺球在內41分的雷納德，無怪乎有消息來源向ESPN透露，羅瑞將分一半獎金給雷納德，不過這項消息已被該名記者澄清「只是笑話」。