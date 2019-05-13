NBA／看雷納德彈框絕殺 格林：彷彿30秒這麼久

2019-05-13 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



雷納德神奇絕殺球，讓蹲在場邊觀看最後一擊的格林（右）直呼，好像過了30秒一樣漫長。 路透 分享 facebook

暴龍隊今天在「搶七」殊死戰靠著當家球星雷納達（Kawhi Leonard）右側底線彈框的壓哨球，在主場以92：90氣走76人，搶下另一張東區冠軍賽門票，雷納德神奇絕殺球，讓蹲在場邊觀看最後一擊的格林（Danny Green）直呼，好像過了30秒一樣漫長。

最後4.2秒雙方仍戰成平手，擁有最後一擊的暴龍選擇將球交給雷納德，他在蜂鳴器響起前躲過76人中鋒安比德（Joel Embiid）封阻，出手後球在籃框上彈了好幾下進網，暴龍也靠著這一球驚險搶下東區冠軍賽門票。

在雷納德出手最後一擊時，全場屏息以待，就是要看著這一球的結果，當時格林與其他板凳球員同樣看這球在籃框上彈了好幾下，賽後他說：「一開始我們大部分的人都覺得，看起來不是好球，彈了第一下彷彿不會進，然後球又繼續在籃框上彈了幾下，讓我們感覺到希望。」

格林說：「這球似乎彈了四、五次，時間彷彿有30秒那麼漫長，不過實際上只有0.8秒，當這球進後，整個球館的人都在歡呼，我想他們到現在都持續在尖叫著。」

暴龍與76人2001年也在季後賽第二輪打到第七戰，不過當時卡特（Vince Carter）最後一擊球彈框而出，也讓暴龍以1分飲恨，18年後暴龍不讓憾事重演，靠著雷納德的絕殺球成功扳回一城。

羅瑞（Kyle Lowry）說：「卡特2001年沒有投進的這一球，雷納德今年投進了，真是太瘋狂了，這就是現實生活中第七戰於主場的絕殺一擊，每個人都瘋狂慶祝，那時刻真的是太棒了。」