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NBA／看兄弟同場對決 柯瑞爸坦言有些緊張

2019-05-13 17:09聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

柯瑞兄弟將在西區決賽對決，老爸坦言很緊張。 美聯社資料照
柯瑞兄弟將在西區決賽對決，老爸坦言很緊張。 美聯社資料照
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拓荒者今天關鍵「搶七」殊死戰，在麥凱倫（C.J. McCollum）帶領下擊敗金塊隊，也意味著小柯瑞（Seth Curry）將要碰上哥哥柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士隊，爭奪西區最高榮譽，而將看到「兄弟鬩牆」的戲碼也讓柯瑞父親戴爾（Dell Curry）坦言，自己會有些緊張。

攸關晉級的第七戰，拓荒者靠著麥凱倫獨拿37分、9籃板，率隊後來居上以100：96擊敗金塊，賽後麥凱倫在球員通道擁抱戴爾，並問他在西區冠軍賽要穿哪件球衣。

在「手心手背都是肉」的情況下，這對柯瑞父母而言是艱難的選擇，戴爾說：「我們將擲硬幣決定。」這也是NBA史上頭一次有兄弟檔在分區冠軍戰對決。

根據柯瑞父母決定的遊戲規則，兩人將會在比賽中支持不同球隊，並在比賽前擲硬幣決定將會穿哪隊球衣。若是柯瑞媽媽桑雅（Sonya）擲出硬幣正面，她將會穿拓荒者球衣，戴爾則穿勇士球衣，若是擲到反面，桑雅將穿勇士球衣、戴爾穿拓荒者球衣，下一場比賽則由戴爾擲硬幣決定。

被問到誰將在第一場比賽率先擲硬幣？戴爾笑說：「看來我們得擲很多次硬幣。」

看到兒子將同場對決，戴爾坦言有些緊張，「過去他們各自比賽時，我都不會感到緊張，現在知道他們要互相對抗，反倒有些緊張。」

戴爾說：「很多人都對我們說，最近你們將有得忙了，我回說，我們可能結束後要好好睡上一周才行。」

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