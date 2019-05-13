NBA／拓荒者闖西決 球員網路大飆垃圾話

2019-05-13 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



拓荒者闖進西區決賽，陣中愛發推特的球員又可以好好發揮了。 路透 分享 facebook

拓荒者隊今天在驟死第7戰以100：96逆轉金塊隊，挺進西區決賽，美國媒體就開玩笑說，看來網路上還可以熱鬧好一陣子，因為拓荒者球員堪稱最愛在網路上飆「垃圾話」的隊伍。

第一個被點名的是3月底發生左腿骨折意外，球季提前報銷的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），美媒甚至封他是拓荒者的「網路啦啦隊」，像他今天就在推特上傳隊友里拉德（Damian Lillard）揮手的影片，圖文並茂和金塊說「掰掰」。

頂上諾基奇位置的土耳其中鋒康特（Enes Kanter），拓荒者首輪和雷霆隊碰頭時，他和前教練唐納文（Billy Donovan）的互動就是一個關注焦點，唐納文曾被鏡頭捕捉說「康特不會打球」，如今拓荒者闖進西區決賽，雷霆卻是提前放暑假，康特今天也在推特上發文寫道「康特能打」，嘲諷前教頭意謂十足。

CAN PLAY KANTER!!! — Enes Kanter (@Enes_Kanter) May 12, 2019

康特甚至為球迷「聲援」，他上傳一張金塊預售西區決賽門票的照片，附註的是「拜託退費」，「笑」果十足。

拓荒者後場「雙槍」麥凱倫（CJ McCollum）和里拉德場上進攻威力驚人，兩人場外也是「垃圾話」大師，麥凱倫今天轉貼他和金塊克雷格（Torrey Craig）的一次對位，兩人的一對一單打中，麥凱倫流暢運球凍結住克雷格、後撤步後投進中距離，他對這段對決就下了「好個屁防守」，用來嘲諷原貼文中形容克雷格防守出色。

前一輪曾上演超大號絕殺球的里拉德，針對雷霆球星喬治（Paul George）評論那是「很糟的一擊」，也曾轉貼該則報導，附上「Lol（Laugh Over Loud）」註解。