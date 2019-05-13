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NBA賽事懶人包 (5月13日)今日最佳灌籃- Kawhi Leonard (5月13日)

NBA／拇指脫臼沒關係 羅瑞：我們贏了比賽

2019-05-13 16:14聯合報 記者曾思儒╱即時報導

暴龍當家後衛羅瑞在第七戰中左手拇指脫臼，一度離場治療，賽後他表示沒有大礙，贏球就...
暴龍當家後衛羅瑞在第七戰中左手拇指脫臼，一度離場治療，賽後他表示沒有大礙，贏球就好。 美聯社
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暴龍隊今天靠當家球星雷納德（Kawhi Leonard）投進戲劇絕殺球，在東區季後賽第二輪最後一戰以92：90氣走76人，但當家後衛羅瑞（Kyle Lowry）左手拇指脫臼，一度離場治療，他表示沒有大礙，且最重要的是，「我們贏了比賽。」

羅瑞上半場就傷了手指，先在場邊進行治療，之後跑回休息室，球隊宣布是拇指扭傷；他下半場仍回歸，第四節末還先抄截再傳出關鍵助攻，讓席亞康（Pascal Siakam）快攻放進保險分。

他賽後受訪提到，傷後先將拇指扳回原位，之後也沒太大狀況，「這沒什麼，我很好，可以上場，我們也贏得比賽。」不過他今天13投僅4中拿10分，上場39分鐘另有6籃板、6助攻、2抄截和2失誤。

這不是羅瑞今年季後賽第一次發生手指脫臼意外，首輪碰魔術隊的第5戰，他也傷了手指；今天再傳傷情，羅瑞只有兩天休息時間，暴龍和公鹿隊的東區決賽首戰將於台灣時間16日早上8點半登場。

衛冕軍勇士隊的當家射手柯瑞（Stephen Curry）也是手指脫臼受害者，他和火箭隊的西區第二輪第2戰傷了左手中指，不過第6戰下半場狂轟33分，助隊解決火箭，連5季闖西區決賽。

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