NBA／擋不住雷納德絕殺 安比德賽後淚灑球場

2019-05-13 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



攸關東區冠軍賽另一張門票，暴龍與76人今天（13日）進行關鍵的「搶七」大戰，最終暴龍靠著雷納德（Kawhi Leonard）右側底線的神奇絕殺，以92：90氣走76人，最後一擊努力防守雷納德的安比德（Joel Embiid）與晉級擦身而過，也讓他賽後忍不住淚崩，在球員通道泣不成聲。

搶七殊死戰雙方戰到讀秒階段仍打得難分難捨，落後2分的76人先在終場前4.2秒靠著巴特勒（Jimmy Butler）上籃擺進追平分，擁有最後一擊機會的暴龍仍決定把球交給雷納德，他在安比德嚴防下在蜂鳴燈響起前將球投出，只見橘球在籃框上彈了好幾下，最終才進網，暴龍靠著這驚天一擊氣走76人。

沒能守下雷納德將比賽逼至延長賽，賽後安比德與暴龍球員小加索（Marc Gasol）擁抱致意時就以濕了眼眶，走進球員通道時更是泣不成聲，而在球員通道等待的安比德女朋友，見狀也上前擁抱安比德、給予安慰。

賽後安比德擦乾淚水、平復情緒後出席記者會，他被問到與小加索賽後擁抱時兩人說了些什麼，他表示，「小加索是位充滿風度的人，我非常尊敬他，他也一直在鼓勵我，確保我能夠知道，在歷經這樣的時刻後，我會變得更好。」最終安比德此役繳出21分、11籃板、4助攻、3阻攻成績。