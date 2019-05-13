親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

108會考／迅速掌握重點！ 國英數社自最詳細考前猜題

50年一遇的極端強雨！沖繩與那國島災難突襲

運動筆記路跑，也可以很歡樂一日雙馬，吃飽吃滿。
健行筆記那年我們在郡大山稜 群山點名20180709 七星池、主峰、南峰
NBA今日最佳灌籃- Kawhi Leonard (5月13日)今日五大好球 (5月13日)

NBA／擋不住雷納德絕殺 安比德賽後淚灑球場

2019-05-13 13:24聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

攸關東區冠軍賽另一張門票，暴龍76人今天（13日）進行關鍵的「搶七」大戰，最終暴龍靠著雷納德（Kawhi Leonard）右側底線的神奇絕殺，以92：90氣走76人，最後一擊努力防守雷納德的安比德（Joel Embiid）與晉級擦身而過，也讓他賽後忍不住淚崩，在球員通道泣不成聲。

搶七殊死戰雙方戰到讀秒階段仍打得難分難捨，落後2分的76人先在終場前4.2秒靠著巴特勒（Jimmy Butler）上籃擺進追平分，擁有最後一擊機會的暴龍仍決定把球交給雷納德，他在安比德嚴防下在蜂鳴燈響起前將球投出，只見橘球在籃框上彈了好幾下，最終才進網，暴龍靠著這驚天一擊氣走76人。

沒能守下雷納德將比賽逼至延長賽，賽後安比德與暴龍球員小加索（Marc Gasol）擁抱致意時就以濕了眼眶，走進球員通道時更是泣不成聲，而在球員通道等待的安比德女朋友，見狀也上前擁抱安比德、給予安慰。

賽後安比德擦乾淚水、平復情緒後出席記者會，他被問到與小加索賽後擁抱時兩人說了些什麼，他表示，「小加索是位充滿風度的人，我非常尊敬他，他也一直在鼓勵我，確保我能夠知道，在歷經這樣的時刻後，我會變得更好。」最終安比德此役繳出21分、11籃板、4助攻、3阻攻成績。

暴龍76人雷納德
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

NBA／雷納德幸運絕殺 暴龍氣走76人晉東區決賽

2019-05-13 10:06

NBA／G7首見壓哨絕殺 雷納德：彌補罰球失手

2019-05-13 12:31

NBA／拓荒者搶七勝出 麥凱倫37分碎金闖西決

2019-05-13 08:29

NBA／史上首對！ 柯瑞兄弟檔分區決賽互尬

2019-05-13 10:53

丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了

2019-05-13 07:00

NBA／搶七輸球自責 約柯奇：罰球該進

2019-05-13 12:59

NBA／霸氣搧墨瑞追魂鍋 麥凱倫：向詹姆斯致敬

2019-05-13 12:09

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-13 09:34

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-13 09:20

NBA／季後賽決勝戰飆41分 雷納德改寫暴龍隊史

2019-05-13 10:46

NBA／生涯首度打搶七 里拉德：努力終結金塊

2019-05-12 18:30

NBA／公鹿休兵一周 板凳暴徒準備好了

2019-05-12 18:08

體能耗盡、輪替球員難補上？ 暴龍搶七危機四伏

2019-05-12 18:03

NBA／湖人高層像無頭蒼蠅 無能落到滿盤輸

2019-05-12 16:54

NBA／與金塊決一死戰 麥凱倫盼用勝利獻母親

2019-05-12 16:54

NBA／舉2大名將為例 老闆保證哈登將率火箭奪冠

2019-05-12 16:30

NBA／勇士老闆目標：「浪花兄弟」永留球隊

2019-05-12 16:14

NBA／術後IG報平安 加索：我會強勢回歸

2019-05-12 15:45

NBA／阻止柯瑞練投？ 保羅與火箭助教駁斥報導

2019-05-12 14:50

NBA／18年前殊死戰不敵76人 羅瑞：拒絕重演

2019-05-12 13:26

NBA／全能直追大O 約柯奇：搶七大戰不緊張

2019-05-12 12:45

NBA／以巴特勒當模範 安比德：他教我成為領袖

2019-05-12 12:31

NBA／柯瑞瘋狂演出避免G7 父母可專心為弟弟加油

2019-05-12 12:15

NBA／首戰結束就預言公鹿完蛋 皮爾斯認錯道歉

2019-05-12 12:00

NBA／與76人搶七殊死戰 暴龍經驗、主場佔上風

2019-05-12 10:58

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

NBA／加索動手術報銷 無緣同公鹿衝擊總冠軍

2019-05-12 10:06

NBA／手指脫臼苦撐 柯瑞：要不痛除非休息

2019-05-12 09:40

NBA／佛蓋爾接掌湖人帥位 與基德組教練團

2019-05-12 08:56

續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51

矽谷金球對決常春藤魔球 勇士、火箭新世代比拚

2019-05-09 07:00

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00

罰球吹判影響戰局？ G3看綠衫軍困境與聯盟趨勢

2019-05-06 11:33

席亞康爆紅之路 喀麥隆內戰見真章

2019-05-02 07:00

火箭山窮水盡想翻身 莫忘手中還有一張好牌

2019-05-02 07:00

G1防守分勝負 勇士死亡五小的陣形優勢

2019-05-01 09:55

快艇6戰逼出最強勇士 再戰火箭攻守拆招分析

2019-04-29 12:20

76人、暴龍18年後再對決 單打天賦的極致交鋒

2019-04-29 10:52
看更多

熱門文章

NBA／雷納德幸運絕殺 暴龍氣走76人晉東區決賽

2019-05-13 10:06

NBA／勇士老闆目標：「浪花兄弟」永留球隊

2019-05-12 16:14

NBA／阻止柯瑞練投？ 保羅與火箭助教駁斥報導

2019-05-12 14:50

NBA／拓荒者搶七勝出 麥凱倫37分碎金闖西決

2019-05-13 08:29

體能耗盡、輪替球員難補上？ 暴龍搶七危機四伏

2019-05-12 18:03

NBA／舉2大名將為例 老闆保證哈登將率火箭奪冠

2019-05-12 16:30

丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了

2019-05-13 07:00

NBA／生涯首度打搶七 里拉德：努力終結金塊

2019-05-12 18:30

NBA／史上首對！ 柯瑞兄弟檔分區決賽互尬

2019-05-13 10:53

NBA／季後賽決勝戰飆41分 雷納德改寫暴龍隊史

2019-05-13 10:46

NBA／18年前殊死戰不敵76人 羅瑞：拒絕重演

2019-05-12 13:26

MLB／陳偉殷連5戰無失分 歸功情緒控管得宜

2019-05-12 14:21

NBA／術後IG報平安 加索：我會強勢回歸

2019-05-12 15:45

中職／台電新陳代謝 教頭直言味全龍讓人動搖

2019-05-12 16:34

NBA／公鹿休兵一周 板凳暴徒準備好了

2019-05-12 18:08

NBA／以巴特勒當模範 安比德：他教我成為領袖

2019-05-12 12:31

NBA／G7首見壓哨絕殺 雷納德：彌補罰球失手

2019-05-13 12:31

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

NBA／霸氣搧墨瑞追魂鍋 麥凱倫：向詹姆斯致敬

2019-05-13 12:09

NBA／與金塊決一死戰 麥凱倫盼用勝利獻母親

2019-05-12 16:54

MLB／技壓美聯塞揚史奈爾 田中7局好投勝光芒

2019-05-13 05:36

NBA／湖人高層像無頭蒼蠅 無能落到滿盤輸

2019-05-12 16:54

中職／葉家淇後援走鐘 洪總動怒：投手沒腦袋不行

2019-05-12 19:02

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-13 09:20

MLB／大谷才打5天就休兵 教頭：沒固定頻率

2019-05-13 05:03

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-13 09:34

中職／索沙7局10K無失分 悍將完封獅隊復仇

2019-05-12 17:11

日職／王柏融復健賽2戰敲1安 確定14日重返一軍

2019-05-12 17:53

中職／王正棠守備幫大忙 索沙：至少守下2分

2019-05-12 18:48

日職／宋家豪1局無失分 本季10中繼入袋

2019-05-12 18:20

中職／翁瑋均8局失1分代表作 猿收主場10連勝

2019-05-12 17:36

中職／打到「腦袋是空的」 陳品捷降二軍調整

2019-05-12 13:31

MLB／柳賢振無安打8局破功 官網看好進明星賽

2019-05-13 10:10

排球／自由女神跳脫舒適圈 楊孟樺自費旅歐

2019-05-12 20:19

台東馬拉松逾千人參賽 全馬冠軍托馬斯、周玲君

2019-05-12 18:45

春季聯賽／崇越隊史第2冠 教頭：這次比較高興

2019-05-12 18:19

春季聯賽／再帶蝴蝶球拚選秀 蔡易廷懂得搭配球路

2019-05-12 18:30

MLB／遭普伊格狙擊陽春砲 邦賈納：他學了7年

2019-05-13 11:55

日職／王柏融回歸一軍 14日棒打樂天

2019-05-13 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top